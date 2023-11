Centinaia di contadini in pellegrinaggio per invocare l’aiuto divino per riuscire a trovare moglie.

Succede in India, nello stato del Karnataka, dopo che un’analoga iniziativa del febbraio scorso non ha sortito gli effetti sperati.

L'iniziativa è stata lanciata dalla più rappresentativa organizzazione dei contadini dello stato, la Akhila Karnataka Brehmacharigala, in accordo con i sacerdoti induisti che gestiscono il tempio che sarà meta finale del pellegrinaggio, in Madhya Pradesh. Attraverso il sindacato i contadini spiegano che lo scopo della loro "yatra" sarà soprattutto informativo: «Non chiediamo nessuna dote alle famiglie e ci impegniamo a trattare le future mogli come regine. Ma anche dopo la marcia dello scorso febbraio non siamo riusciti a dissolvere i pregiudizi delle ragazze e dei loro genitori nei nostri confronti. Tutti temono che la nostra vita quotidiana, che richiede di dedicare un impegno continuo a campi e ad animali sia troppo faticosa, e preferiscono le città ai villaggi».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata