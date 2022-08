Orrore a Auckland, in Nuova Zelanda, dove i resti di due bambini sono stati trovati all’interno di valigie messe all’asta.

A comunicare la notizia è la polizia della Nuova Zelanda.

Quanto ritrovato nelle valigie, acquistate all'asta da un deposito della città neozelandese di Auckland, appartiene secondo la polizia a due bambini in età scolare.

Secondo l'ispettore Tofilau Faamanuia Vaaelua i corpi potrebbero essere rimasti in magazzino per diversi anni. Le vittime, dalle prime ricostruzioni, potrebbero aver avuto un'età compresa tra i 5 e i 10 anni.

Gli agenti, adesso, sono al lavoro per vagliare tutte le ipotesi del caso e per cercare di fornire un'identità alle vittime. Il tentativo sarà quello di ricostruire quanto avvenuto dal momento del ritrovamento e fino ad arrivare alla dinamica dell'omicidio. Le analisi richiederanno, anche per questo motivo, diverso tempo.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata