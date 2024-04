Una nave cargo «legata a Israele» è stata sequestrata dalle forze della Repubblica islamica nello stretto di Hormuz. L’annuncio è arrivato dalla televisione di Stato dell'Iran nel pieno della tensione per le voci di un «attacco imminente» da parte di Teheran o di gruppi filo-iraniani in rappresaglia al raid contro l’ambasciata della Repubblica islamica a Damasco, in Siria.

Da quanto si apprende, a bordo dell’imbarcazione ci sono 25 persone, tutti membri dell’equipaggio.

La notizia è stata anche confermata dalla società di spedizioni marittime Msc, con sede a Ginevra: «Siamo spiacenti di confermare che la Msc Aries, di proprietà di Gortal Shipping Inc, affiliata a Zodiac Maritime, e noleggiata da Msc, è stata abbordata dalle autorità iraniane con un elicottero».

L'agenzia di stampa iraniana afferma che la nave «batte bandiera portoghese ed è gestita dalla società Zodiac, che appartiene al capitalista sionista Eyal Ofer» e che «si stava dirigendo verso le acque territoriali iraniane».

