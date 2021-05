Ennesima tragedia dell’immigrazione in mare.

Cinquanta migranti sono morti al largo della Libia in seguito al naufragio dell’imbarcazione a bordo della quale viaggiavano verso l’Europa.

Tra di loro anche alcuni egiziani.

A darne notizia è la Mezzaluna Rossa libica, citata in un tweet dall’emittente Al Arabya.

Il naufragio è avvenuto davanti alla costa della città libica di Al Zawiya.

Non è l’unica tragedia delle ultime ore. Precedentemente l’Oim, l'agenzia Onu per le migrazioni, aveva riferito che almeno 11 persone sono morte dopo che il gommone su cui viaggiavano era affondato. A bordo del gommone vi erano 24 migranti diretti in Europa, la Guardia Costiera libica ne ha salvati 12.

