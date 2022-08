La presidente della Camera Usa, Nancy Pelosi, è arrivata in Corea del Sud, atterrando con il Boeing C-40C alla Osan Us Base, alle porte di Seul, dopo la visita di quasi 20 ore fatta a Taiwan.

IL PROGRAMMA – Degli appuntamenti nella tappa sudcoreana si sa, in realtà, poco: l'unico incontro confermato è quello di domani con la sua controparte Kim Jin-pyo, insieme ai leader del People Power Party e del Partito Democratico, con un'agenda incentrata sulla cooperazione Seul-Washington in materia di sicurezza, economia e cambiamento climatico.

Diventato un caso, invece, l'ipotesi di un faccia a faccia con il presidente Yoon Suk-yeol: alla domanda di un incontro tra i due, un funzionario presidenziale ha ammesso questa mattina che "a questo punto non ci sono piani", secondo i media locali.

Yoon è a Seul, tecnicamente in vacanza per tutta la settimana, anche se i suoi piani per lasciare Seul sono stati annullati lunedì per il drastico calo di popolarità dell'ex procuratore generale, esponente del fronte conservatore.

LA VISITA A TAIWAN – Riguardo alla visita di Pelosi a Taiwan, che ha provocato una durissima reazione di Pechino, il governo sudcoreano ha chiesto di mantenere "una posizione tale da mantenere una stretta comunicazione con le parti interessate nella regione su varie questioni", ha aggiunto il funzionario.

"Continuiamo a credere che la pace e la sicurezza regionale debbano essere mantenute attraverso il dialogo e la cooperazione", ha concluso.

Nancy Pelosi parlando a Taiwan ha sostenuto di essere stata “attaccata dalla Cina in quanto donna” e non perché prima speaker della Camera Usa a visitare l’isola da 25 anni. Durante il suo colloquio con la presidente Tsai Ing-wen a Taipei, Pelosi ha osservato che diversi senatori statunitensi, incluso il presidente della commissione affari esteri, il democratico Bob Menendez, quest'anno hanno visitato l'isola senza essere stati attaccati da Pechino. "Hanno fatto un gran clamore perché io sono la speaker ma non so se fosse una ragione o una scusa", ha detto. "Quando sono venuti qui degli uomini non hanno detto niente", ha detto Pelosi, secondo quando riportato dall'agenzia Bloomberg.

Nel suo incontro con la presidente l'esponente democratica ha anche rimarcato i traguardi raggiunti da entrambe. "È un grande orgoglio per noi oggi, la prima donna speaker della Camera che incontra la prima donna presidente di Taiwan", ha affermato Pelosi, che è diventata speaker nel 2007. Tsai è stata eletta nel 2016.

