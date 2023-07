Elon Musk ha lanciato xAI, la sua società di intelligenza artificiale per competere con OpenAI, il creatore di ChatGpt, e Google.

Secondo il sito di xAI, il patron di Tesla gestirà la società separatamente dalle altre, ma la tecnologia che sarà sviluppata andrà a vantaggio delle sue aziende, inclusa Twitter con il social che in questo momento deve fronteggiare la rivalità di Threads, la piattaforma lanciata da Meta.

«L'obiettivo di xAI è comprendere la vera natura dell'universo», è scritto sul sito. Musk su Twitter ha aggiunto che l'obiettivo della nuova società è quello di «comprendere la realtà» e rispondere alle grandi domande della vita.

La startup è composta da ex ricercatori di OpenAI, Google DeepMind, Tesla e dell'Università di Toronto. Il team è guidato da Dan Hendrycks, che attualmente guida il Center for AI Safety, un'organizzazione con sede a San Francisco. È stato uno dei firmatari della lettera di giugno, indirizzata ai leader mondiali, che avvertiva come l'intelligenza artificiale è un rischio per l'esistenza umana al pari delle pandemie e della guerra nucleare. Anche Musk ha ripetutamente messo in guardia sui pericoli dell'intelligenza artificiale, definendola «la nostra più grande minaccia esistenziale».

Il miliardario è stato tra co-fondatori di OpenAi nel 2015, progetto che ha lasciato nel 2018 per concentrarsi su Tesla. Lo scorso aprile, in una intervista a Fox News, ha condiviso i dettagli dei suoi piani per un nuovo strumento di intelligenza artificiale chiamato TruthGPT.

Il lancio di un'azienda di intelligenza artificiale sulla scala di OpenAI o Google DeepMind comporta per Musk una spesa enorme, soprattutto per i semiconduttori necessari, principalmente prodotti dalla società californiana Nvidia.

