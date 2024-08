L'esercito russo ha attaccato le truppe ucraine nella regione russa di Kursk con elicotteri Ka-52 e carri armati T-72: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, come riporta la Tass. «Gli equipaggi dell'aviazione dell'esercito su elicotteri Ka-52 hanno eseguito attacchi aerei contro una concentrazione di personale, equipaggiamenti militari e mezzi militari delle Forze armate ucraine nella zona di confine della regione di Kursk - si legge in un comunicato -. Secondo i rapporti dell'intelligence, tutti gli obiettivi sono stati distrutti con successo». Gli elicotteri, ha aggiunto il ministero, hanno utilizzato nell'attacco missili non guidati S-8. L'offensiva di terra è stata realizzata con carri armati T-72B3M.

Nell'attacco, conclude il ministero, sono stati «distrutti gruppi mobili di blindati delle forze armate ucraine nella zona di confine della regione di Kursk».

Attacchi russi nella notte anche su Kiev, dove un uomo e suo figlio di quattro anni sono stati uccisi da un missile. Lo ha reso noto il servizio d'emergenza della capitale ucraina.

Diverse esplosioni sono state registrate nella notte nell'area centrale e orientale di Kiev: secondo quanto riferito dalle autorità militari, le deflagrazioni sarebbero state causate dal lancio di due missili russi sulla città.

