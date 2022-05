La guerra in Ucraina è arrivata all’88esimo giorno, e a tenere banco sono lo scambio di prigionieri e la ripresa dei negoziati.

I negoziatori russi smentiscono di aver aperto alla possibilità di uno scambio di prigionieri tra i combattenti del battaglione Azov e l'oligarca filorusso Medvedchuk. E se Zelensky lega la sorte dei militari-eroi agli stessi negoziati di pace, Mosca vuole processare i prigionieri.

I russi hanno nel frattempo accelerato sulla propaganda, diffondendo le immagini dei soldati dell’Azov, dopo la resa, che sfilano seminudi, in modo da mostrare i tatuaggi di alcuni di loro con simboli nazisti.

Il leader dei separatisti filorussi del Donetsk, Denis Pushlin, ha minacciato: “Un processo dei combattenti ucraini dell’Azovstal davanti a un tribunale russo sarà inevitabile perché lo chiedono i cittadini”. Zelensky, dal canto suo, ha fatto sapere: “La ripresa dei negoziati avverrà solo se i russi salveranno la vita dei difensori di Mariupol. Senza scambio di prigionieri, non ci sarà nessuna trattativa”.

Arrivato in Ucraina il presidente polacco Duda: interverrà al Parlamento. In una chiamata a Zelensky, Draghi ha assicurato "il costante sostegno dell'Italia anche per approvare il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia, sbloccare i porti e per l'ingresso di Kiev in Ue".

Nel frattempo, Mosca ha divulgato una lista di 963 cittadini Usa a cui viene vietato l'ingresso in Russia: tra loro anche il presidente Biden, Mark Zuckerberg e l'attore Morgan Freeman.

La giornata di ora in ora:

Ore 9.30 – Kiev: “Russi tentano di accerchiare Severodonetsk”

I russi stanno tentando di sfondare a Severodonetsk da quattro direzioni ma per ora sono stati respinti. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, come riporta Unian. La città in prima linea nel Lugansk è ora a rischio di accerchiamento dopo che 12 persone sono state uccise e altre 40 ferite dai bombardamenti russi, ha aggiunto Gaiday.

***

Ore 9.10 – Zelensky: “Situazione in Donbass estremamente difficile”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha descritto la situazione nel Donbass come "estremamente difficile" nel suo ultimo discorso nazionale, citato dal Guardian.

***

Ore 8.40 – Colpiti mille appartamenti nella regione di Kharkiv

Pesante bilancio dell'attacco missilistico russo di venerdì su Lozova, nella regione orientale di Kharkiv: colpiti oltre mille appartamenti e 11 strutture scolastiche. Nell'attacco sono rimaste ferite sette persone, tra cui un bambino di 11 anni.

***

Ore 7.55 – Kiev, rischio attacchi da Bielorussia: avanti offensiva a est

Nel nord dell'Ucraina, "nelle direzioni Volyn e Polissya, le unità delle forze armate della Repubblica di Bielorussia hanno intensificato la ricognizione ed è stato notato il dispiegamento di ulteriori mezzi di ricognizione elettronica nelle aree di confine della regione di Gomel". Lo evidenzia lo Stato maggiore delle Forze armate di Kiev nell'ultimo aggiornamento precisando che "c'è una minaccia di attacchi missilistici e aerei sul territorio dell'Ucraina dal territorio della Repubblica di Bielorussia".

