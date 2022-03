Prosegue la guerra in Ucraina, con le truppe russe che si preparano in queste ore a dare l’attacco alla capitale Kiev. "La Russia ha iniziato ad ammassare le proprie risorse per prendere d'assalto la città", ha reso noto l'esercito ucraino.

Nella zona di Irpin, alla periferia occidentale della capitale, le forze di Mosca stanno avanzando con carri armati e unità di fanteria motorizzata, oltre a tentare di raggiungere la periferia orientale di Kiev attraverso i distretti di Brovarsky e Boryspil.

Proprio nelle periferie, sottoposte a costanti attacchi, si registra una situazione che viene definita “catastrofica”, con decine di vittime, feriti e danni ingenti.

Dal canto proprio, l'esercito russo – ha fatto sapere il ministro della Difesa di Mosca - cesserà il fuoco per permettere i corridoi umanitari in diverse città, in particolare proprio a Kiev e poi a Mariupol, Kharkiv e Sumy. Da quanto si apprende, l’apertura dei corridoi è stata sollecitata dal presidente francese Emmanuel Macron.

Ore 8.47 – Tra Cina e Russia “amicizia solida come roccia”

Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, parla di "amicizia duratura" con la Russia, un'amicizia che è “solida come una roccia”, affermando che i due Paesi contribuiscono a portare "pace e stabilità" nel mondo".

Ore 8.40 – “Confermati nuovi negoziati”

Un nuovo round di negoziati tra la delegazione russa e quella ucraina “è confermato per oggi”. Lo ha detto un parlamentare ucraino ai microfoni di Sky Tg 24.

Ore 8.15 – Kiev: “Ripresa Chuhuiv”

Le autorità ucraine annunciano di aver ripreso la città di Chuhuiv nella parte orientale dell'Ucraina. Secondo un comunicato delle forze armate ucraine, l'esercito russo ha "subito pesanti perdite nel personale e nelle attrezzature". Lo riporta il Guardian online, precisando di non aver potuto verificare questa notizia.

Ore 7.35 – Mosca offre i corridoi umanitari verso la Russia

“Considerando la situazione umanitaria catastrofica e il grave deterioramento nelle città di Kiev, Kharkiv, Sumy e Mariupol, e anche la personale richiesta del presidente francese Emmanuel Macron al presidente russo Vladimir Putin, le Forze armate russe annunciano il cessate il fuoco dalle 10 del 7 marzo per scopi umanitari e l'apertura di corridoi umanitari", recita il comunicato del Centro di coordinamento dell'Agenzia russa per la risposta umanitaria, citato dall'agenzia Tass.

Da quanto comunicato, parte dei corridoi umanitari saranno diretti verso il territorio russo.

Ore 6.57 – Bombe su Mykolaiv

L'artiglieria russa ha bombardato la notte scorsa la città ucraina di Mykolaiv (sud), provocando incendi in numerosi edifici residenziali: lo riporta il Kyiv Independent. Secondo il Servizio di emergenza statale ucraino i bombardamenti si sono concentrati nella periferia della città. Il consigliere del ministro degli interni, Vadym Denysenko, ha precisato che le forze russe hanno utilizzato lanciarazzi multipli Smerch per colpire Mykolaiv.

