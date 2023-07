Una «risposta tangibile». È quella promessa dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’attacco missilistico russo su un condominio che a Leopoli ha provocato la morte di 4 persone.

«Conseguenze dell'attacco notturno dei terroristi russi», ha scritto accanto a un post video di Telegram che mostra un edificio in rovina. «Purtroppo ci sono feriti e morti... Ci sarà sicuramente una risposta al nemico. Una risposta tangibile».

Intanto proseguono le ricerche di eventuali persone sotto le macerie, i soccorritori continuano a smantellare i detriti.

Ieri inoltre si è verificata un’esplosione nel tribunale distrettuale di Shevchenkiv di Kiev.

«Un ordigno attualmente non identificato è stato fatto esplodere da un uomo che era stato portato in udienza in tribunale», ha spiegato il ministro dell'Interno ucraino, Igor Klymenko. L'individuo era stato condotto in tribunale da un convoglio militare e «per ragioni sconosciute ha fatto esplodere un ordigno, a quanto sembra in un bagno».

L'autore dell'attentato «è morto sul posto» e due agenti delle forze speciali sono rimasti feriti.

(Unioneonline/s.s.)

