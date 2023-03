«Sono sicuro che avremo delle scelte migliori per il 2024: tempi diversi richiedono leadership diverse».

Così l'ex vicepresidente Mike Pence si smarca da chi lo incalzava per sapere se appoggerà o meno Donald Trump qualora l'ex presidente conquistasse la nomination repubblicana per il 2024.

Proprio Pence potrebbe decidere di candidarsi in prima persona alle primarie del Grand Old Party, cui al momento – oltre all’ex presidente Trump – vedranno in lizza l’ex ambasciatrice Usa all'Onu Nikki Haley e l'imprenditore biotech Vivek Ramaswamy.

Gli altri nomi che circolano per la corsa alla nominatioon sono quelli del senatore Tim Scott e del governatore del New Hampshire Chris Sununu.

