Nuovo monito di Angela Merkel all’indirizzo di Boris Johnson e circa "la preoccupazione" della Germania sull'affluenza allo stadio di Wembley incrementato a 60.000 persone per le semifinali e la finale degli Europei di calcio sullo sfondo della diffusione della variante Delta del Covid.

"Penso siano un po' troppi", ha detto la cancelliera tedesca parlando al fianco del premier britannico, pur notando che sta a Londra decidere.

Johnson ha risposto rivendicando "la cautela" esercitata finora, ma affermando che nel Regno "i vaccini stanno facendo la differenza spezzando il legame" tra contagi, morti e casi gravi.

Merkel ha sottolineato come in Germania ci sia "grave preoccupazione" per l'impennata dei contagi da Covid alimentati dalla variante Delta in relazione agli assembramenti degli Europei di calcio.

"Ne parlo con grande preoccupazione e l'ho detto anche al primo ministro", ha sottolineato in risposta a una domanda dopo il vertice con Johnson svoltosi nella residenza di campagna del premier britannico in occasione della sua 22esima e ultima visita da cancelliera tedesca nel Regno Unito.

Merkel ha sottolineato come la Germania abbia deciso nei giorni scorsi di ridurre il numero di "persone ammesse nello stadio di Monaco" per l'ultima partita programmata in Baviera. "Ovviamente il governo britannico prenderà le sue decisioni" per Wembley, ha proseguito, "ma io sono davvero molto preoccupata che (60.000 spettatori) possano essere un po' troppi".

Johnson nella sua risposta non ha tuttavia ipotizzato al momento alcun cambiamento sulle decisioni prese in accordo con l'Uefa. Mentre in precedenza aveva scherzato sulla vittoria dell'Inghilterra contro la Germania negli ottavi di finale dopo tante vittorie precedenti tedesche sui campi di calcio: "Nel corso del tempo alcune cose sono cambiate - ha detto riferendosi alle relazioni britannico-tedesche nei 16 anni della cancelliera alla guida del governo di Berlino -, ma la tradizione che vedeva l'Inghilterra sconfitta dalla Germania è certamente rimasta immutata durante il tuo mandato, Angela. Sono grato che in questo caso la tradizione sia stata spezzata, anche se solo per una volta".

