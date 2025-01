Nessuno dei due leader o dei loro entourage ne ha parlato, ma media e analisti concordano sul terreno di discussione dell'incontro della premier Giorgia Meloni con Donald Trump, nel riservatissimo faccia a faccia a sorpresa a Mar-a-Lago: dai dazi alla Nato, dall'Ucraina al Medio Oriente, oltre naturalmente al caso Sala. Un fitto colloquio tra dossier geopolitici e rapporti bilaterali tra i due stretti alleati. Di Elon Musk, mediatore dell'incontro e asso nella manica di Meloni, non si è vista traccia a Mar-a-Lago ma i suoi progetti di investimento in Italia continuano ad aleggiare e, anzi, a prendere corpo.

Dell'ultima ora, infatti, la notizia rilanciata da Bloomberg secondo la quale proprio i colloqui tra Trump e Meloni abbiano impresso un deciso impulso al dossier Space X per un contratto di 5 anni che prevede la fornitura al governo di servizi di telecomunicazione sicuri. Un'operazione dal valore di 1,5 miliardi di euro. Il progetto prevede un sistema criptato di massimo livello per le reti telefoniche e i servizi internet del governo, le comunicazioni militari e i servizi satellitari per le emergenze.

Certo, manca ancora l'ok definitivo su cui peraltro pesano dubbi e contrasti - riporta sempre Bloomberg - di alcuni funzionari dell'amministrazione italiana preoccupati per l'impatto sugli operatori locali di tlc. A favore c'è però il sostanziale nulla osta dei servizi di intelligence di Roma e del ministero della Difesa italiano. Tutto questo, ovviamente, non mette in secondo piano il peso degli altri temi affrontati: dalla minaccia di una nuova guerra commerciale, anche all'Europa, alla riduzione del sostegno americano ad alcuni Paesi della Nato che non versano la giusta quota. Fino all'Ucraina e alla guerra contro la Russia.

Nuovi dazi - è la preoccupazione con cui è partita alla volta della Florida la premier Meloni - danneggerebbero il made in Italy, che vive di export e che potrebbe subire una battuta d'arresto con conseguenze sull'ancora debole ripresa della nostra economia. L'Italia è inoltre tra i pochi Paesi Nato che non hanno ancora raggiunto il 2% del Pil per le spese militari, anche se si è impegnata a farlo e può vantare il maggior contributo di personale nelle missioni di pace a livello internazionale.

Ma Trump, secondo alcune recenti indiscrezioni di stampa, intenderebbe chiedere un aumento sino al 5%. Sull'Ucraina invece vuole un accordo di pace ma non sono chiare le condizioni. E comunque i costi astronomici della ricostruzione e dell'eventuale mantenimento della sicurezza alla frontiera con la Russia ricadrebbero tutti sugli europei. Meloni può contare già su una forte apertura di credito di Trump, che ha ripetutamente elogiato la sua forte leadership che potrebbe portarla a rivestire il ruolo di interlocutore chiave del tycoon in Europa, la mediatrice delle tensioni tra le due sponde dell'Atlantico, un "ponte diplomatico" tra Usa e Ue.

