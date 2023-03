Malumori e lotte intestine nel cerchio magico di Putin, con il presidente russo che «non appare al momento in grado di riprendere in mano la situazione».

Lo riporta il think tank statunitense Institute for the Study of War (Isw), citando addirittura la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca Maria Zakharova, la quale ha ammesso «lotte intestine nella cerchia ristretta del Cremlino» e che «il Cremlino avrebbe perso il controllo serrato sullo spazio informativo russo» con Vladimir Putin «apparentemente non in grado al momento di riprendere in mano la situazione».

Zakharova, precisa Isw, nel corso di un forum con giornalisti, accademici e sostenitori della Russia ha parlato di «scontri tra elite» non meglio specificati.

Zakharova - scrive l'Isw - ha affermato che il Cremlino «non può replicare l'approccio stalinista di stabilire un equivalente moderno dell'Ufficio informazioni sovietico a causa dei combattimenti tra élite non specificate» al suo interno.

Questa dichiarazione, scrive il think tank, supporta molte delle valutazioni di lunga data di Isw sul deterioramento del regime del Cremlino e sulle dinamiche di controllo dello spazio informativo. E - aggiunge - dà luogo a diverse valutazioni.

«Che ci sono lotte intestine al Cremlino tra membri chiave della cerchia ristretta di Putin; che Putin ha in gran parte ceduto nel tempo lo spazio informativo russo a una varietà di attori quasi indipendenti; e che Putin non è apparentemente in grado di intraprendere un'azione decisiva per riprendere il controllo dello spazio informativo russo».

«Non è chiaro – aggiunge Isw - il motivo per cui Zakharova, un'esperta portavoce di alto livello, avrebbe riconosciuto apertamente questi problemi in un contesto pubblico. Potrebbe aver parlato di questi problemi per la prima volta per mitigare le aspettative dei blogger nazionalisti russi sulle attuali capacità del Cremlino di essere coerente su una narrativa unificata, o forse anche su una politica unificata».

La diretta interessata ha prontamente smentito: «Un falso le dichiarazioni che mi sono state attribuite», ha detto.

