In tre giorni ha mandato più di 400 messaggi al telefonino di un uomo, del quale si era invaghita, arrivando anche a minacciarlo nel caso in cui non avesse ricevuto risposta.

L’impiegata del comune di Yanagawa (Giappone) è stata arrestata per stalking.

La 39enne nelle sue richieste implorava di “almeno un segnale” dall’uomo, che è più giovane di 10 anni. Non avendo ottenuto riscontro, aveva chiamato l’ufficio in cui lui lavora facendo intuire che avrebbe usato un coltello.

L'ufficio della prefettura ha confermato che la donna lavora part time nella libreria del Comune. I due si erano conosciuti a settembre ma non c’era mai stata una relazione. “Lo trovavo semplicemente interessante”, ha detto alla polizia la 39enne.

