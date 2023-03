Il presidente francese Emmanuel Macron è salvo ma la situazione a Parigi si fa estremamente tesa.

Non ha raccolto i 287 voti necessari per far cadere il governo francese la mozione di sfiducia "transpartisan" del partito indipendente LIOT, votata da tutte le opposizioni al governo Borne dopo la riforma delle pensioni.

Sono mancati 9 voti, con la sfiducia votata da 278 parlamentari. «Quello che non è stato possibile raggiungere con un normale voto parlamentare, lo dobbiamo ottenere con le proteste, gli scioperi, le manifestazioni», ha detto, ai microfoni di BFM TV, il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sinistra radicale. «Adesso è ora di passare a una sfiducia popolare».

Fuori dal Parlamento primi scontri vicino all’Assemblée Nationale con oggetti lanciati da parte dei manifestanti contro la polizia che aveva dato ordine di dispersione della manifestazione, non autorizzata. In risposta, diverse cariche e lancio di lacrimogeni.

All'altezza di Place Vauban alcuni cassonetti sono già stati dati alle fiamme. La polizia è schierata da questa mattina fra Concorde e Champs-Elysées, ancora vietati agli assembramenti, e la zona di Invalides.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata