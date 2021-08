Fa paura l’uragano Ida che mentre si avvicina alle coste della Louisiana prende sempre più forza. Ora è considerato di categoria 2 ma nelle prossime ore potrebbe diventare 4.

L’allarme è stato lanciato dal presidente Usa Joe Biden che ha invitato la popolazione a “fare attenzione e a prepararsi”, ricordando inoltre: “Se dovete andare in una delle strutture pubbliche allestite per trovare riparo accertatevi di avere la mascherina e di praticare il distanziamento sociale perché stiamo ancora combattendo contro il Covid”.

Ida, con i suoi venti previsti fino a 200 chilometri all’ora, rischia di spazzare via e rendere inabitabili aree costiere dello Stato "per settimane e mesi", ha messo in guardia il National Weather Service, l'agenzia governativa per le previsioni meteorologiche.

Il sindaco di New Orleans, LaToya Cantrell, ha parlato di “drammatica minaccia”, inviando i concittadini a lasciare la zona e a prendere tutte le precauzioni possibili.

