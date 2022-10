Grandi manovre in corso nel partito conservatore inglese per trovare il nuovo leader e per dare al governo di Londra un nuovo premier, dopo le dimissioni di Liz Truss, che ha lasciato Downing Street dopo nemmeno due mesi dall’insediamento, travolta dalle polemiche per il nuovo piano economico volto a tagliare le tassi ai cittadini più ricchi.

Per sostituire Truss si fa il nome dell’ex cancelliere Rishi Sunak, che ha raggiunto quota cento sostenitori tra gli esponenti Tory. Ad appoggiare la sua candidatura anche l'ex segretario alla Sanità Matt Hancock.

Ma resta in piedi anche l’ipotesi di un clamoroso ritorno in auge di Boris Johnson, dimessosi anch’egli nei mesi scorsi – dopo lo scandalo dei party durante il lockdown Covid e dopo una serie di risultati non proprio esaltanti del suo esecutivo – per lasciare il posto alla Truss, durata però alla guida del governo poco più di 40 giorni.

