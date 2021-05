Lettere dell’alfabeto greco per rinominare le varianti del Covid-19 ed evitare di stigmatizzare le nazioni in cui sono state rilevate per la prima volta.

L’annuncio è dell'Organizzazione mondiale della sanità e riguarda le varianti di maggiore interesse - le quattro più preoccupanti che sono in circolazione - e le varianti di interesse di secondo livello in corso di monitoraggio.

La mutazione finora cosiddetta britannica B.1.1.7 diventa Alpha; il B.1.351 scoperto per la prima volta in Sud Africa diventa Beta, mentre il P.1 brasiliano diventa Gamma. La cosiddetta variante indiana B.1.617 è suddivisa in sottolignaggi, di cui la variante di interesse B.1.617.2 diventa Delta.

"Non sostituiranno i nomi scientifici esistenti, ma hanno lo scopo di aiutare nella discussione pubblica", ha affermato Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Oms per il Covid-19.

