L’Italia apre la porta dell’Unione Europea all’Albania.

L’endorsement è arrivato dal premier Mario Draghi e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che hanno ricevuto entrambi il premier albanese Edi Rama, in visita a Roma.

"L’Italia – ha detto Di Maio – conferma il convinto sostegno all'Albania ed al popolo albanese perché faccia parte della famiglia europea". Il ministro ha anche spiegato che l'obiettivo italiano resta quello di "aprire i negoziati di adesione all'Ue quanto prima, possibilmente entro la fine della anno”. Apertura all’Albania, ma anche alla Macedonia del Nord, in quanto, ha sottolineato Di Maio, “i negoziati con Tirana e anche con Skopje darebbero un messaggio di ottimismo a tutta le regione balcanica".

La posizione del governo sull’Albania è stata ribadita anche dal presidente del Consiglio, che ha incontrato Rama a Palazzo Chigi: “L'Italia è vicina all'Albania in ogni tratto della politica estera e segue da vicino" il processo di adeguamento "agli standard dell'Ue. Sarà molto importante per l'Italia, per l'Albania ma anche per la stabilizzazione dei Balcani perché l'ingresso dell'Albania avverrebbe con l'accesso di altri Paesi dei Balcani".

(Unioneonline/l.f.)

