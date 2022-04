Che si scateni la terza guerra mondiale, a seguito della crisi in Ucraina, è un pericolo “reale” secondo il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. La dichiarazione è stata fatta nel corso di un’intervista al programma Bolshaya Igra (The Great Game) sul canale televisivo di stato Channel One. Durante la trasmissione il capo della diplomazia di Mosca ha anche accusato la Nato di entrare nel conflitto attraverso la fornitura di armi all'Ucraina. Una decisione “rischiosa” che si ritorcerà contro l'Occidente che vedrà diffondersi quelle stesse armi nei Paesi da cui provengono.

In ogni caso, i negoziati andranno avanti, anche se – ha sottolineato Lavrov -, “la buona volontà ha i suoi limiti. E se non è reciproca questo non contribuirà al processo negoziale”.

Su Zelensky, invece, frasi sulla “finzione” di voler arrivare a una conclusione risolutiva dei colloqui, in riferimento al suo passato sul palcoscenico. Il presidente ucraino, ha detto ancora Lavrov, “è un buon attore”.

Sul fronte Usa, l’amministrazione Biden sta valutando un pacchetto da 5 miliardi di aiuti per fare fronte alla crisi alimentare mondiale provocata dal conflitto. È probabile che il raccolto di grano ucraino diminuisca del 20 per cento quest'anno rispetto al 2021 a causa della riduzione delle aree di semina a seguito dell'invasione russa, ha rilevato il Regno Unito che ha lanciato l'allarme per la sicurezza alimentare globale e in particolare per i Paesi poveri.

Nelle ultime ore Mosca ha lanciato attacchi missilistici contro infrastrutture civili della città costiera di Ochakiv, nella regione meridionale ucraina di Mykolayiv, mentre l'insediamento di Golovchino del distretto di Grayvoronsky nella regione russa di Belgorod, è stato nuovamente bombardato dall'Ucraina, secondo Mosca. Diverse strutture disabitate e quattro case sono state danneggiate e non ci sono state vittime, ha detto il governatore della regione Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram.

Nel fine settimana è riapparsa, per la prima volta dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Alina Kabaeva, la storica fidanzata di Vladimir Putin. L’occasione si è presentata alla VTB Arena di Mosca. Secondo l’intelligence di Washington, la 39enne ex campionessa olimpica di ginnastica ritmica avrebbe un ruolo centrale nel nascondere le fortune personali di Putin all'estero.

La giornata di ora in ora:

Ore 13.10 – Londra: “Lecito colpire il suolo russo con le nostre armi”

Il governo britannico di Boris Johnson considera "interamente legittimo" l'uso da parte ucraina di armi fornite dal Regno Unito per prendere di mira obiettivi all'interno del territorio della Russia. Lo ha precisato il viceministro della Difesa, James Heappey, in un'intervista a Bbc radio dopo aver evocato in precedenza più genericamente unutilizzo di armi occidentali per colpire "oltre le linee" russe. Il viceministro ha insistito a negare che sia comunque in gioco un coinvolgimento diretto della Nato contro Mosca; ma le sue parole rischiano d'alimentare il richiamo allo spettro di una guerra mondiale fatto da Serghei Lavrov.

***

Ore 12:50 – L’accusa da Kharkiv: “I russi hanno creato un campo di concentramento”

L'ufficio del procuratore distrettuale di Kharkiv ha annunciato che i russi hanno creato un campo di concentramento nella città occupata di Volchansk "dove torturano i residenti". Lo riportano diversi media internazionali. Secondo le accuse "abitanti pacifici" hanno subito "violenze fisiche e mentali" in un campo allestito nei locali di una delle fabbriche di Volchansk. La città, a circa 70 chilometri a nord-est di Kharkiv, fu occupata dalle forze russe nella fase iniziale dell'invasione, ricorda il portale polacco Onet.

***

Ore 12 – Guterres a Lavrov: “Cessate il fuoco il prima possibile”

"Siamo interessati a trovare i modi per creare le condizioni di un cessate il fuoco in Ucraina il prima possibile, dobbiamo fare tutto ciò che è possibile" per questo obiettivo. Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres incontrando il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a Mosca. Guteress più tardi sarà ricevuto al Cremlino da Vladimir Putin.

***

Ore 11:50 – Berlino: “Addestreremo truppe ucraine all’uso dell’artiglieria in Germania”

"Lavoriamo insieme ai nostri amici americani nella addestramento di truppe ucraine ai sistemi di artiglieria su suolo tedesco". È quello che ha annunciato il ministro della Difesa tedesco Christine Lambrecht, parlando a Ramstein, secondo quanto riporta la Dpa, che pubblica il manoscritto del discorso. "Sappiamo tutti che in questo conflitto l'artiglieria è un fattore essenziale", ha aggiunto. Il ministro ha confermato che Berlino renderá possibile la consegna di panzer Gepard.

***

Ore 11:10 – Le truppe ancora nell’acciaieria chiedono l’evacuazione in Turchia

I soldati ucraini rimasti bloccati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol chiedono di essere evacuati in Turchia invece che nelle zone dell'Ucraina sotto il controllo di Kiev: lo ha reso noto il leader dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (DPR), Denis Pushilin, secondo quanto riporta la Tass.

***

Ore 10:40 – Mosca: uccisi 500 combattenti in attacchi notturni

Le forze russe hanno eliminato la notte scorsa circa 500 "nazionalisti nemici", tra cui 60 militanti del gruppo nazionalista del Donbass. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor-Konashenkov, citato dalla Tass.

***

Ore 9:40 – Pechino: “Non vogliamo la terza guerra mondiale”

La Cina non sta cercando la terza guerra mondiale e lancia un appello per un accordo di pace in

Ucraina: lo ha reso noto il ministero degli Esteri. Lo riporta la Tass.

***

Ore 9:06 – Colpito centro trasmissione radio russa in Transnistria

Il centro di trasmissione della radio russa è stato colpito ed è saltato in aria in Trasnistria. Lo riferisce l'Agenzia russa Tass.

***

Ore 8:37 – Mosca, bombardato villaggio russo al confine con l'Ucraina

Il villaggio di Golovchino nella regione russa di Belgorod è stato nuovamente colpito da bombe arrivate dal territorio ucraino. Lo ha detto il governatore della regione Vyacheslav Gladkov citato dall'agenzia russa Interfax. "Diversi edifici non residenziali e quattro case sono stati danneggiati. Non ci sono vittime civili", ha scritto Gladkov su Telegram. I villaggi di Nekhoteyevka e Zhuravlyovka nel distretto di Belgorodsky sono stati attaccati ieri, due i civili rimasti feriti.

***

Ore 8:17 – Kiev, abbattuti 10 velivoli russi nelle ultime 24 ore

Le forze ucraine hanno abbattuto un totale di 10 velivoli russi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il portavoce del Comando dell'aviazione Yurii Ihnat, secondo quanto riporta la Ukrainska Pravda. Gli obiettivi colpiti sono tre caccia (Su-34, Su-35, Su-30), tre missili da crociera e quattro droni.

***

Ore 8:05 – Kiev, sale a 217 il bilancio dei bambini morti, 391 i feriti

Sono 217 i bambini morti in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Lo riferisce la Procura generale su Telegram fornendo il bollettino quotidiano. "Secondo i dati ufficiali, 217 bambini sono stati uccisi e più di 391 feriti", spiega la Procura.

(Unioneonline)

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video)

© Riproduzione riservata