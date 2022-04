“Oggi zero contagi di coronavirus e zero vittime”.

Questo l’annuncio delle autorità algerine, che hanno diramato un comunicato, a firma del ministero della Salute, confermando che per la prima volta in due anni nel Paese nordafricano non si sono registrati nuovi casi di Covid-19 e nemmeno vittime.

L'Algeria – dove da inizio pandemia sono stati accertati complessivamente 265.739 contagi, 6.874 morti e 178.335 guarigioni – sta registrando un calo significativo dei casi di coronavirus da diverse settimane, che vanno da uno a un massimo di cinque casi al giorno, mentre il numero di decessi è fortemente diminuito, e le autorità non hanno segnalato morti per circa due settimane. In terapia intensiva, invece, ci sarebbe ormai un solo paziente.

Il primo caso di Covid in Algeria (che ha un popolazione di oltre 40 milioni di abitanti) si era registrato il 25 febbraio 2020: ad essere contagiato un cittadino italiano che lavora in un giacimento petrolifero gestito da Eni nel sud del Paese.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata