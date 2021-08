Allerta uragani in Nord e Centro America.

Sulla costa nordorientale degli Stati Uniti ci si sta preparando all’arrivo della tempesta tropicale Henri, che attualmente si sta abbattendo sulla regione del New England flagellando in particolare il Connecticut. Ma gli esperti prevedono che si trasformi in uragano di categoria 1 nelle prossime ore, col rischio di pesanti piogge, fortissimi venti e inondazioni. Per questo numerose città sono in allarme, compresa la metropoli di New York.

Ma è allerta anche in Messico, dove l’uragano Grace, dopo aver attraversato il Golfo, ha toccato terra nello Stato di Veracruz, provocando ingenti danni.

L'occhio del ciclone ha raggiunto la terra a 50 chilometri a sud-sudest di Tuxpan, con venti che raggiungono i 205 chilometri orari. SI temono anche in questo caso inondazioni, da Puerto Vera Cruz a Cabo Ro, prima che Grace perda potenza, declassandosi a semplice tempesta tropicale.

