L’Italia fuori dalla “blacklist” tedesca.

A partire dalla prossima domenica il nostro Paese (così come il Vaticano, la Repubblica Ceca e parte dell'Austria) non sarà più considerato zona a rischio Covid per la Germania.

Lo ha reso noto il Robert Koch Institut, a quanto riferisce Dpa.

Chi entrerà in Germania dall'Italia via terra non dovrà osservare limitazioni, mentre chi arriverà in aereo dovrà continuare a presentare all'ingresso un test negativo.

