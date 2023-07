Dal primo di agosto la Francia abolisce gli scontrini fiscali cartacei. Il cliente comunque potrà sempre farne richiesta.

Una scelta determinata nel nome dell’ecologia e della lotta agli sprechi, che in passato è stata rinviata già due volte, a gennaio e ad aprile.

Ora invece entrerà in vigore, come ha annunciato il ministero del Commercio guidato da Olivia Grégoire in occasione di un briefing telefonico con la stampa.

