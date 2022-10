Un giovane di origine sarda è il terzo foreign fighter italiano ucciso in un combattimento nel Donetsk nell’ambito della guerra tra Russia e Ucraina.

La Farnesina ha confermato la morte di Elia Putzolu, 28 anni, che da tempo viveva a Taganrog, vicino alla città russa di Rostov. Si era arruolato nelle milizie di Mosca e condivideva gli ideali della community italiana di “Fort Rus”, una pagina che si definisce “informativa e di sostegno alla resistenza dei popoli russi”, con l’obiettivo di fornire “notizie e documenti sulla guerra dell’impero contro la Russia”.

La sua famiglia è già stata informata della tragedia e ha chiesto che la salma torni in Italia.

Putzolu è un altro degli italiani vittime del conflitto dopo Edy Ongaro e Giorgio Galli (questi almeno i casi noti), che sono morti combattendo invece per l’Ucraina.

Sono in corso le indagini dopo il ritrovamento, in un villaggio della regione russa di Primorsky, del corpo senza vita del colonnello Roman Malyk, 49 anni, responsabile della campagna di mobilitazione per l’Ucraina ordinata da Putin. Il militare, secondo alcune fonti, si sarebbe impiccato. La polizia ha avviato gli accertamenti, ufficialmente per omicidio anche se non viene escluso il suicidio.

Da prima dell’alba a Kiev sono state registrate tre forti esplosioni causate da droni kamikaze e da ore sono in corso combattimenti a Soledar e Bakhmut. In tutta l’Ucraina è stato annunciato un allarme aereo.

La giornata di ora in ora:

La Farnesina raccomanda agli italiani di lasciare l'Ucraina

La Farnesina "raccomanda fortemente ai connazionali ancora presenti in Ucraina di lasciare il Paese. Viaggi a qualsiasi titolo in Ucraina sono assolutamente sconsigliati". Lo si legge sul profilo Twitter dell'ambasciata italiana in Ucraina, dopo la serie di "attacchi armati a Kiev e sul territorio dell'Ucraina".

Minsk: "Cominciato il dispiegamento delle truppe congiunte con russi”

Il gruppo di forze regionali ha iniziato il suo dispiegamento per difendere lo Stato dell'Unione Russia-Bielorussia. Lo ha riferito il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin, come riporta Tass. "Il gruppo regionale di truppe e forze bielorusse e russe ha iniziato il suo dispiegamento e l'adempimento dei suoi compiti per la difesa armata dello Stato dell'Unione", ha dichiarato il capo della difesa all'agenzia BelTA.

Medvedev: “Stop alle relazioni con Israele se fornirà armi a Kiev”

"Sembra che Israele fornirà armi al regime di Kiev. Una mossa molto avventata. Distruggerà tutte le relazioni tra i nostri Paesi". Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev reagisce su Telegram all'annuncio di Israele di sostenere l'Ucraina nella guerra.

Mosca, “il ponte di Crimea è stato riaperto ai pullman”

Il ministero dei Trasporti russo ha annunciato che il ponte di Crimea è stato riaperto ai pullman che viaggiano in entrambe le direzioni: lo riporta la testata online Meduza. Secondo l'agenzia Interfax, il ponte sarebbe aperto anche a treni e auto. L'8 ottobre una violenta esplosione ha danneggiato il ponte che collega la Russia alla Crimea che Mosca si è annessa illegalmente nel 2014.

Kiev, tre morti dopo attacco con droni

"Il cadavere di una donna è stato recuperato dalle macerie di un edificio residenziale nel centro di Kiev, nel quartiere di Shevchenkivskyi, dove si è verificata un'esplosione in seguito a un attacco di droni. Un'altra persona è ancora sotto le macerie. Sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso. Tre feriti sono stati ricoverati in ospedale". Lo afferma il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda. Il bilancio si è successivamente aggravato arrivando a contare tre vittime in tutto.

Energoatom, “bombe su Zaporizhzhia, stop alimentazione”

La centrale nucleare di Zaporizhzhia ha nuovamente interrotto l'approvvigionamento energetico esterno a causa dei bombardamenti russi, lo ha scritto su Telegram Energoatom, l'operatore ucraino che gestisce la centrale, come riportano i media internazionali. "I terroristi russi hanno sparato ancora una volta contro le stazioni elettriche nel territorio sotto il controllo dell'Ucraina, l'ultima linea di alimentazione è stata disconnessa. Nel processo di transizione, a causa di una caduta di tensione di breve durata, è stato spento il trasformatore di riserva e sono stati avviati i generatori diesel", ha affermato Energoatom.

