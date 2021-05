Dal 15 giugno in California scomparirà la maggior parte delle restrizioni in vigore per contrastare la pandemia di coronavirus. Da quel giorno, secondo quanto stabilito, non ci sarà più l’obbligo del distanziamento e nemmeno limiti alla capacità nei ristoranti e nei bar, mentre per gli eventi al chiuso con più di 5.000 persone gli organizzatori dovranno richiedere la prova di una piena vaccinazione oppure di un test negativo.

L’Argentina, al contrario, si appresta a emanare nuove misure di contenimento a seguito di un’impennata di contagi: 35.468 nelle ultime 24 ore con 695 decessi.

In America Latina il numero delle vittime ha superato quota 1 milione. Il Brasile è il Paese più colpito con 15.894.094 casi di contagio e 444.094 morti.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata