Kiev è sotto assedio e l’invasione russa dell’Ucraina assume proporzioni sempre più tragiche. Nel primo giorno di combattimenti si registrano centinaia di vittime. Secondo stime fornite dal ministero della Difesa britannico nel primo pomeriggio sarebbero 194 gli ucraini uccisi, di cui 57 civili, 450 i russi. Mosca non ha fornito dati sulle vittime tra i militari che stanno partecipando all’invasione.

Il governo ucraino ha dichiarato la mobilitazione generale di tutti gli uomini tra 18 e 60 anni, a cui è stato fatto divieto di lasciare il Paese, e distribuito 10mila fucili ai civili. Ha aperto anche all'arruolamento degli ultrasessantenni “moralmente e fisicamente pronti a resistere e sconfiggere il nemico”.

L’attacco di Putin è concentrico, si avanza da Est, dal confine russo-ucraino, da Sud con l'ingresso dalla Crimea e da Nord, dalla Bielorussia.

Proprio i mezzi meccanizzati entrati dalla Bielorussia sono ormai giunti nella capitale. I mezzi entrati da est sono più lontani da Kiev, ma l’obiettivo è accerchiare la città e ribaltare il governo.

A Nord di Kiev già si combatte, si sentono spari vicino ai palazzi governativi, mentre una pioggia di missili nella notte e in mattinata ha colpito la capitale (di “orribili attacchi” ha parlato il ministro degli Esteri Kuleba), e le sirene di avvertimento hanno ricominciato a suonare. Le autorità locali hanno esortato i residenti a nascondersi nei rifugi antiaerei. In migliaia già da ieri si sono rifugiati in metropolitana, diversi palazzi sono stati distrutti.

Mosca ha preso l’aeroporto di Gostomel, nei pressi della Capitale, uccidendo nell’operazione “200 nazionalisti ucraini”, ha fatto sapere il Cremlino.

Tra un bombardamento e l’altro, Putin fa sapere di essere pronto a trattare con il governo ucraino. A Minsk, la capitale di quella Bielorussia che sta supportando Mosca nell’attacco. Il presidente russo "è pronto a inviare a Minsk una delegazione russa a livello di rappresentanti del Ministero della Difesa, del Ministero degli Affari Esteri e dell'amministrazione presidenziale per negoziati con una delegazione ucraina", ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Ore 15.05 – Macron: “Sanzioni per i più alti responsabili russi”

Le sanzioni europee riguarderanno "i più alti responsabili" russi: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron.

***

Ore 14.50 – Londra: “Uccisi 57 civili ucraini”

Sarebbero 194 gli ucraini uccisi finora negli attacchi delle forze russe, tra cui 57 civili e il resto militari e paramilitari. Almeno secondo le stime indicate a fine mattinata dal viceministro britannico della Difesa, James Heappey, a margine di un aggiornamento sulla situazione in Ucraina di fronte ai deputati della Camera dei Comuni a Westminster. Heappey ha inoltre calcolato in 450 circa i militari russi che sarebbero morti dall'inizio dell'operazione, senza precisare se l'informazione provenga da fonti ufficiali ucraine o d'intelligence. In precedenza l'Onu aveva evocato non più di 25 civili uccisi accertati finora.

***

Ore 14.40 – Italia investe 174 milioni per rafforzare l’impegno militare Nato

Italia pronta a partecipare al rafforzamento dell'impegno militare Nato dopo l'attacco della Russia in Ucraina. Il decreto legge che oggi il Cdm approverà – a quanto si apprende - dovrebbe prevedere a questo scopo uno stanziamento di 153 milioni di euro per il 2022 e di 21 milioni per il 2023. Serviranno a finanziare la partecipazione alla "forza ad elevata prontezza" che sarà attivata dalla Nato e la prosecuzione dei dispositivi già in atto: sorveglianza navale e dello spazio aereo dell'Alleanza; presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence) e in Romania (Air Policing).

***

Ore 14.20 – Consegnati 18mila fucili ai civili per difendere Kiev

Circa 18.000 fucili sono stati consegnati ai volontari che si stanno preparando a difendere le strade di Kiev. Lo fanno sapere media locali.

***

Ore 14.15 – Delegazione Ue a Kiev verso lo spostamento in Moldavia

La delegazione dell'Ue a Kiev, a quanto si apprende da più fonti europee, sta valutando il suo spostamento in Moldavia con l'aggravarsi del conflitto in Ucraina. Il portavoce del Servizio di Azione Esterna dell'Ue, Peter Stano, questa mattina al briefing con la stampa ha spiegato che Bruxelles "sta valutando" cosa fare sulla base "dei rapidi sviluppi" della situazione a Kiev.

***

Ore 14.05 – Putin pronto a trattare con l’Ucraina a Minsk

Vladimir Putin "è pronto a inviare a Minsk una delegazione russa a livello di rappresentanti del Ministero della Difesa, del Ministero degli Affari Esteri e dell'amministrazione presidenziale per negoziati con una delegazione ucraina". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

***

Ore 13.55 – Ue pronta a congelare gli asset di Putin e Lavrov

L'Ue si prepara a congelare gli asset di Vladimir Putin e del ministro degli Esteri Sergei Lavrov nel suo pacchetto di sanzioni. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti.

Putin e Lavrov non saranno comunque colpiti da un divieto dei viaggi, una mossa che segnala la volontà dell'Ue di mantenere aperta la porta della diplomazia, aggiunge il Financial Times.

***

Ore 13.40 – Kiev in assetto difensivo

Di fonte all'avanzata delle truppe russe e in vista di un loro possibile ingresso a Kiev, la città è ora entrata in una nuova fase, quella dell' assetto difensivo, pronta a resistere col coinvolgimento anche di tanti cittadini: lo afferma il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko, secondo quanto riportano alcuni media internazionali.

***

Ore 13.30 – Mosca: “Uccisi 200 ucraini nella conquista dell’aeroporto di Gostomel”

Il ministero della Difesa russo ha affermato che "200 nazionalisti ucraini" sono stati "distrutti", quindi verosimilmente uccisi, nell'operazione dei paracadutisti russi per conquistare l'aeroporto di Gostomel. Lo riferisce Interfax.

***

Ore 12.45 – Zelensky a Putin: “Trattiamo”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha di nuovo invitato l'omologo russo, Vladimir Putin, a sedersi ad un tavolo delle trattative. Lo scrivono le agenzie russe Tass e Interfax.

***

Ore 12.35 – Assad appoggia l’operazione russa

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ringraziato l'omologo siriano, Bashar al-Assad, per il sostegno all'operazione per proteggere il Donbass. Lo rende noto il Cremlino, citato delle principali agenzie russe. "Il presidente siriano - si legge in una nota ufficiale - ha espresso il suo forte sostegno per l'operazione militare speciale russa volta a proteggere i civili nelle repubbliche del Donbass, condannando le politiche di destabilizzazione attuate dagli Stati Uniti e dalla Nato, che precedentemente hanno seriamente aggravato la situazione anche in Medio Oriente".

***

Ore 12.15 – Mattarella: “Pace in pericolo”

Il nostro è "un mondo che non intende veder calpestati i principi della convivenza". Gli europei "non si piegano alla violenza della forza: oggi si tratta dell'Ucraina e domani non si sa di quali obiettivi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Norcia.

***

Ore 12.05 – Kiev: “E’ il giorno più nero”

"L'Ucraina si aspetta un attacco dei tank russi a Kiev oggi, che potrebbe essere il giorno più difficile della guerra": lo ha detto un consigliere del ministro dell' Interno ucraino citato dai media ucraini. Anton Herashchenko ha aggiunto che i difensori di Kiev "sono pronti con missili anticarro forniti da alleati stranieri".

***

Ore 11.55 – Lavrov: “Governo di Kiev non democratico”

"Non c'è la possibilità di riconoscere l'attuale governo come democratico". Lo afferma in conferenza stampa il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, citato dall'Interfax.

***

Ore 11.50 – Ue al lavoro su terzo pacchetto di sanzioni

L'Ue sta lavorando a un terzo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Lo annuncia in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Ho parlato con il presidente" ucraino "Volodymyr Zelensky mentre Kiev è costantemente sotto attacco da parte delle forze russe", scrive Michel.

"L'insensata sofferenza e la perdita di vite civili devono cessare. L'Europa è dalla parte del popolo dell'Ucraina e continuerà a fornire supporto", prosegue. "Un secondo pacchetto di sanzioni con conseguenze massicce e gravi è stato concordato ieri sera. Un ulteriore pacchetto è in preparazione urgente".

***

Ore 11.40 – Mosca: “Abbiamo preso Chernobyl per proteggerla”

Le truppe russe hanno preso il controllo della centrale nucleare di Chernobyl per "proteggerla", ha affermato oggi il ministero della difesa russo in una dichiarazione.

L'azione è stata disposta per garantire che "i gruppi nazionalisti e altre organizzazioni terroristiche non possano sfruttare la situazione nel Paese per inscenare una provocazione nucleare", si legge nella dichiarazione, citata da Bbc News online.

***

Ore 11.30 – Governo ucraino ai cittadini di Kiev: “Armatevi di molotov”

Mentre Kiev si prepara per l’arrivo delle truppe russe il governo ucraino sui social incoraggia la popolazione a resistere realizzando anche bottiglie incendiare per respingere gli occupanti. "Cittadini, neutralizzate gli invasori con bottiglie Molotov! State attenti e non abbandonate le vostre case!", si legge sugli account Twitter del ministero della Difesa e di quello degli Interni, con tanto di istruzioni per realizzare il cocktail incendiario.

***

Ore 11.25 – Mosca: “Ci vendicheremo delle sanzioni dell’Occidente”

Ci vendicheremo contro le sanzioni dell'Occidente. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov, ribadendo che la Russia intende "liberare gli ucraini dall'oppressione nazista".

***

Ore 11.20 – Lavrov: “Kiev ha scelto la strada della russofobia e del genocidio”

"Durante tutti questi anni la popolazione delle vostre repubbliche è stata molestata e attaccata quotidianamente dal regime di Kiev, che ha deliberatamente preso la strada della russofobia e del genocidio". Lo ha detto, citato dall'Interfax, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, durante un incontro con i rappresentanti delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk.

***

Ore 11 – Mosca smentisce attacco missilistico a Kiev

L'esercito russo non ha condotto attacchi missilistici a Kiev la scorsa notte. E' quanto riferito da fonti del ministero della Difesa russo, citate dalla Tass e dall'Interfax, in replica alle accuse del premier ucraino Volodymyr Zelensky.

***

Ore 10.45 – “Dalle sanzioni rischi per la Stazione Spaziale Internazionale”

Le sanzioni contro la Russia mettono a repentaglio l'esistenza della Stazione Spaziale Internazionale: a dirlo molto chiaramente è stato il direttore generale dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, in una serie di tweet molto duri in cui condanna le scelte del

presidente americano Biden.

Nei suoi tweet Rogozin, considerato un fedelissimo di Putin con l'incarico di vice Primo ministro tra il 2011 e 2018 - pone a Biden una serie di domande sul futuro, in particolare: "Vuoi distruggere la nostra cooperazione sulla ISS?", "Oppure vuoi gestirtela da solo?".

***

Ore 10.30 – Combattimenti a Kiev

Combattimenti sono in corso in quartiere settentrionale di Kiev, Oblonsky: lo ha constatato un giornalista della Afp, mentre secondo alcuni media internazionali spari sono stati uditi nella zona degli edifici governativi. Secondo alcune testimonianze i carri armati dell'unità Z dell'esercito russo, senza insegne, starebbero avanzando in centro città, dove si susseguono esplosioni.

***

Ore 10.10 – Mosca: “Distrutti 14 sistemi antimissilistici ucraini”

L'esercito russo ha distrutto 14 sistemi antimissilistici e abbattuto cinque aerei, cinque droni e un elicottero durante un'operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha annunciato alla Tass il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov.

"Sono stati abbattuti cinque aerei da guerra, un elicottero e cinque droni", ha detto. Le forze armate di Mosca hanno smantellato anche 36 stazioni radar. "Sono stati distrutti diciotto carri armati e altri tipi di veicoli da combattimento, sette lanciarazzi, 41 veicoli a motore militari e cinque navi militari", ha concluso Konashenkov.

***

Ore 10 – La Cina si oppone alle sanzioni

La Cina "si oppone a qualsiasi sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della Russia". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, secondo cui "gli Stati Uniti hanno imposto più di 100 sanzioni alla Russia dal 2011", che sono risultati strumenti "non fondamentali ed efficaci per risolvere i problemi".

***

Ore 9.54 – Russia chiude spazio aereo a britannici

La Russia ha chiuso il suo spazio aereo a tutti gli aerei britannici, o legati al Regno Unito. Lo ha annunciato l'autorità russa per l'aviazione.

***

Ore 9.50 – Gentiloni: “Dalle sanzioni impatto limitato sull’economia europea”

L'impatto sull'economia dell'Unione europea della guerra lanciata dalla Russia in Ucraina è "da una parte limitato perché le relazioni commerciali con la Russia non sono così' importanti per l'Unione. D'altra parte sappiamo che la questione dell'energia sarà importante come rischio per le nostre previsioni economiche e questo richiederà delle misure" mirate, tra l'altro, "all' autonomia" e l'"indipendenza" energetica. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, arrivando all'Ecofin informale di Parigi.

***

Ore 9.30 – Zelensky: “Rafforzare sanzioni”

"Ho avuto colloqui con BorisJohnson. Aggiornato sull'andamento della difesa dell'Ucraina e sugli insidiosi attacchi a Kiev da parte dell'aggressore. Oggi l'Ucraina ha più che mai bisogno del supporto dei partner. Chiediamo una reazione efficace alla Federazione Russa. Le sanzioni devono essere ulteriormente rafforzate". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un tweet.

***

Ore 9.15 – Regno Unito: “Ulteriore supporto all’Ucraina”

Il Regno Unito promette di rinforzare il proprio sostegno all'Ucraina. E' quanto detto dal premier Boris Johnson al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky.

***

Ore 9.05 – Bombardata scuola, uccisi due insegnanti

Due insegnanti sono stati uccisi da un bombardamento su una scuola a Gorlovka, nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Lo rende noto il sindaco della città, Ivan Prikhodko. "Due insegnanti - le sue parole su Telegram - sono stati uccisi in un attacco alla scuola numero 50". Prikhodko ha aggiunto che c'e' anche una persona ferita.

***

Ore 8.52 – Romania e Polonia, frontiere aperte per i profughi

"Questa notte Romania e Polonia hanno aperto le frontiere. Fanno passare donne, bambini e anziani. C'è assistenza, aiuto e sostegno per i profughi appena passato il confine. Ci sono lunghe code ma ci si muove. È permesso il passaggio con qualsiasi documento che dimostra l'identità". Lo afferma Fabio Prevedello, presidente della Associazione europea Italia-Ucraina.

***

Ore 8.45 – Francia: “Putin ha scelto di rimuovere Ucraina dalla mappa degli Stati”

La "sicurezza" del presidente ucraino è in gioco, la Francia è pronta "ad aiutare se necessario". Lo afferma il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. "Putin ha scelto di rimuovere l'Ucraina dalla mappa degli Stati, siamo preoccupati anche per Moldavia e Georgia", ha aggiunto.

***

Ore 8.30 – Si combatte a nord di Kiev

Combattimenti sono in corso a nord di Kiev. Lo annuncia l'esercito ucraino.

***

Ore 8.20 – L’appello ai “Nove di Bucarest”

"Mi appello ai 'Nove di Bucarest' per aiuti alla Difesa, sanzioni, pressioni sull'aggressore. Insieme dobbiamo portare la Russia al tavolo dei negoziati. Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra": recita il tweet di Zelensky.

Il cosiddetto gruppo dei 'Nove di Bucarest' è formato da Romania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituanuia, Polonia e Slovacchia.

***

Ore 8.15 – Zelensky: “Serve una coalizione contro la guerra”

"Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra": lo ha affermato in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

***

Ore 8 – Zelensky esorta i russi a manifestare contro la guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato oggi i russi a protestare contro l'attacco di Vladimir Putin all'Ucraina mentre le forze d'invasione di Mosca hanno raggiunto Kiev.

"Ai cittadini della Federazione Russa che stanno uscendo per protestare: vi vediamo - ha detto il presidente in un discorso video pubblicato sui social -. E questo significa che ci avete ascoltato. Questo significa che credete in noi. Combattete per noi. Combattete contro la guerra".

***

Ore 7.30 – “Prese di mira anche aree civili dell’Ucraina”

Le forze russe prendono di mira anche le aree civili dell'Ucraina: lo rende noto Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo che la Russia dovrà "parlare" con l'Ucraina "prima o poi" per porre fine ai combattimenti.

(Unioneonline/L)











