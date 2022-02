Kiev è sotto assedio e l’invasione russa dell’Ucraina assume proporzioni sempre più tragiche. Nel primo giorno di combattimenti si registrano almeno 137 morti e oltre 300 feriti tra gli ucraini, mentre secondo il governo di Kiev sarebbero 800 i militari russi uccisi. Mosca non ha fornito dati sulle sue vittime.

Il governo ucraino ha dichiarato la mobilitazione generale di tutti gli uomini tra 18 e 60 anni, a cui è stato fatto divieto di lasciare il Paese, e distribuito 10mila fucili ai civili.

L’attacco di Putin è concentrico, si avanza da Est, dal confine russo-ucraino, da Sud con l'ingresso dalla Crimea e da Nord, dalla Bielorussia.

Proprio i mezzi meccanizzati entrati dalla Bielorussia sono alle porte della capitale. I mezzi entrati da est sono più lontani da Kiev, ma l’obiettivo è accerchiare la città e ribaltare il governo.

A Nord di Kiev già si combatte, testimoni parlano di spari vicino ai palazzi del governo, mentre una pioggia di missili nella notte e in mattinata ha colpito la capitale (di “orribili attacchi” ha parlato il ministro degli Esteri Kuleba), e le sirene di avvertimento hanno risuonato anche stamani due volte. Le autorità locali hanno esortato i residenti a nascondersi nei rifugi antiaerei. In migliaia già da ieri si sono rifugiati in metropolitana.

Non solo Kiev, le forze russe hanno iniziato a bombardare anche l’aeroporto di Velyka Omelyana, cittadina del nordovest a 300 chilometri circa da Kiev e a 160 dal confine con la Polonia. Violente le esplosioni nei pressi dello scalo, di cui è stata distrutta anche la pista di riserva.

L’Ucraina ha annunciato di aver perso anche il controllo dell’Isola dei Serpenti, nel mar Nero, a 45 chilometri circa dalla costa della Romania. “Stando alle informazioni che abbiamo, l'Isola dei Serpenti è stata presa”, dice la guardia costiera ucraina, aggiungendo di aver perso i contatti con il personale ucraino sull'isolotto. Secondo il Kyiv Independent, 13 guardacoste sarebbero stati uccisi dai russi nel tentativo di difendere l'isola.

QUI tutte le notizie sulla crisi. Di seguito gli aggiornamenti minuto per minuto.

Ore 11.20 – Lavrov: “Kiev ha scelto la strada della russofobia e del genocidio”

"Durante tutti questi anni la popolazione delle vostre repubbliche è stata molestata e attaccata quotidianamente dal regime di Kiev, che ha deliberatamente preso la strada della russofobia e del genocidio". Lo ha detto, citato dall'Interfax, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, durante un incontro con i rappresentanti delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk.

Ore 11 – Mosca smentisce attacco missilistico a Kiev

L'esercito russo non ha condotto attacchi missilistici a Kiev la scorsa notte. E' quanto riferito da fonti del ministero della Difesa russo, citate dalla Tass e dall'Interfax, in replica alle accuse del premier ucraino Volodymyr Zelensky.

***

Ore 10.45 – “Dalle sanzioni rischi per la Stazione Spaziale Internazionale”

Le sanzioni contro la Russia mettono a repentaglio l'esistenza della Stazione Spaziale Internazionale: a dirlo molto chiaramente è stato il direttore generale dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, in una serie di tweet molto duri in cui condanna le scelte del

presidente americano Biden.

Nei suoi tweet Rogozin, considerato un fedelissimo di Putin con l'incarico di vice Primo ministro tra il 2011 e 2018 - pone a Biden una serie di domande sul futuro, in particolare: "Vuoi distruggere la nostra cooperazione sulla ISS?", "Oppure vuoi gestirtela da solo?".

***

Ore 10.30 – Combattimenti a Kiev

Combattimenti sono in corso in quartiere settentrionale di Kiev, Oblonsky: lo ha constatato un giornalista della Afp, mentre secondo alcuni media internazionali spari sono stati uditi nella zona degli edifici governativi. Secondo alcune testimonianze i carri armati dell'unità Z dell'esercito russo, senza insegne, starebbero avanzando in centro città, dove si susseguono esplosioni.

***

Ore 10.10 – Mosca: “Distrutti 14 sistemi antimissilistici ucraini”

L'esercito russo ha distrutto 14 sistemi antimissilistici e abbattuto cinque aerei, cinque droni e un elicottero durante un'operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha annunciato alla Tass il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov.

"Sono stati abbattuti cinque aerei da guerra, un elicottero e cinque droni", ha detto. Le forze armate di Mosca hanno smantellato anche 36 stazioni radar. "Sono stati distrutti diciotto carri armati e altri tipi di veicoli da combattimento, sette lanciarazzi, 41 veicoli a motore militari e cinque navi militari", ha concluso Konashenkov.

***

Ore 10 – La Cina si oppone alle sanzioni

La Cina "si oppone a qualsiasi sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della Russia". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, secondo cui "gli Stati Uniti hanno imposto più di 100 sanzioni alla Russia dal 2011", che sono risultati strumenti "non fondamentali ed efficaci per risolvere i problemi".

***

Ore 9.54 – Russia chiude spazio aereo a britannici

La Russia ha chiuso il suo spazio aereo a tutti gli aerei britannici, o legati al Regno Unito. Lo ha annunciato l'autorità russa per l'aviazione.

***

Ore 9.50 – Gentiloni: “Dalle sanzioni impatto limitato sull’economia europea”

L'impatto sull'economia dell'Unione europea della guerra lanciata dalla Russia in Ucraina è "da una parte limitato perché le relazioni commerciali con la Russia non sono così' importanti per l'Unione. D'altra parte sappiamo che la questione dell'energia sarà importante come rischio per le nostre previsioni economiche e questo richiederà delle misure" mirate, tra l'altro, "all' autonomia" e l'"indipendenza" energetica. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, arrivando all'Ecofin informale di Parigi.

***

Ore 9.30 – Zelensky: “Rafforzare sanzioni”

"Ho avuto colloqui con BorisJohnson. Aggiornato sull'andamento della difesa dell'Ucraina e sugli insidiosi attacchi a Kiev da parte dell'aggressore. Oggi l'Ucraina ha più che mai bisogno del supporto dei partner. Chiediamo una reazione efficace alla Federazione Russa. Le sanzioni devono essere ulteriormente rafforzate". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un tweet.

***

Ore 9.15 – Regno Unito: “Ulteriore supporto all’Ucraina”

Il Regno Unito promette di rinforzare il proprio sostegno all'Ucraina. E' quanto detto dal premier Boris Johnson al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky.

***

Ore 9.05 – Bombardata scuola, uccisi due insegnanti

Due insegnanti sono stati uccisi da un bombardamento su una scuola a Gorlovka, nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Lo rende noto il sindaco della città, Ivan Prikhodko. "Due insegnanti - le sue parole su Telegram - sono stati uccisi in un attacco alla scuola numero 50". Prikhodko ha aggiunto che c'e' anche una persona ferita.

***

Ore 8.52 – Romania e Polonia, frontiere aperte per i profughi

"Questa notte Romania e Polonia hanno aperto le frontiere. Fanno passare donne, bambini e anziani. C'è assistenza, aiuto e sostegno per i profughi appena passato il confine. Ci sono lunghe code ma ci si muove. È permesso il passaggio con qualsiasi documento che dimostra l'identità". Lo afferma Fabio Prevedello, presidente della Associazione europea Italia-Ucraina.

***

Ore 8.45 – Francia: “Putin ha scelto di rimuovere Ucraina dalla mappa degli Stati”

La "sicurezza" del presidente ucraino è in gioco, la Francia è pronta "ad aiutare se necessario". Lo afferma il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. "Putin ha scelto di rimuovere l'Ucraina dalla mappa degli Stati, siamo preoccupati anche per Moldavia e Georgia", ha aggiunto.

***

Ore 8.30 – Si combatte a nord di Kiev

Combattimenti sono in corso a nord di Kiev. Lo annuncia l'esercito ucraino.

***

Ore 8.20 – L’appello ai “Nove di Bucarest”

"Mi appello ai 'Nove di Bucarest' per aiuti alla Difesa, sanzioni, pressioni sull'aggressore. Insieme dobbiamo portare la Russia al tavolo dei negoziati. Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra": recita il tweet di Zelensky.

Il cosiddetto gruppo dei 'Nove di Bucarest' è formato da Romania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituanuia, Polonia e Slovacchia.

***

Ore 8.15 – Zelensky: “Serve una coalizione contro la guerra”

"Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra": lo ha affermato in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

***

Ore 8 – Zelensky esorta i russi a manifestare contro la guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato oggi i russi a protestare contro l'attacco di Vladimir Putin all'Ucraina mentre le forze d'invasione di Mosca hanno raggiunto Kiev.

"Ai cittadini della Federazione Russa che stanno uscendo per protestare: vi vediamo - ha detto il presidente in un discorso video pubblicato sui social -. E questo significa che ci avete ascoltato. Questo significa che credete in noi. Combattete per noi. Combattete contro la guerra".

***

Ore 7.30 – “Prese di mira anche aree civili dell’Ucraina”

Le forze russe prendono di mira anche le aree civili dell'Ucraina: lo rende noto Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo che la Russia dovrà "parlare" con l'Ucraina "prima o poi" per porre fine ai combattimenti.

(Unioneonline/L)











© Riproduzione riservata