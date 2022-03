I bombardamenti russi non risparmiano nessuno. Nel giro di poche ore due artisti ucraini sono morti a Kiev.

Nella notte è toccata all’attrice Oksana Shvets, 67 anni, nota per il suo lavoro al cinema e nel teatro: è rimasta vittima di un attacco missilistico russo che ha colpito la capitale.

A dare la notizia il teatro locale: "Durante il bombardamento di un edificio residenziale a Kiev, una premiata artista ucraina, Oksana Shvets è stata uccisa", si legge su Facebook in una dichiarazione dello Young Theatre. "Brillante ricordo per l'attrice di talento! Non c'è perdono per il nemico che è arrivato nella nostra terra!", prosegue il comunicato del teatro.

Veterana del palcoscenico e dello schermo da decenni, le era stato conferito uno dei maggiori riconoscimenti artistici del Paese.

In mattinata invece è morto Artem Datsishin, primo ballerino dell'Opera Nazionale dell’Ucraina. Era ricoverato da giorni in ospedale, ferito dai bombardamenti russi: "E' stato ucciso il nostro collega, grande artista, solista di lunga data e uomo meraviglioso", ha annunciato su Facebook il direttore dell'Opera Nazionale ucraina, Anatoly Solovyanenko.

Datsishin, 43 anni, è stato gravemente ferito il 26 febbraio, colpito dai russi all’inizio delle operazioni militari in Ucraina. Grande commozione sui social per la morte di un artista molto amato in patria e noto anche al pubblico internazionale.

Noto per il suo stile romantico e per la profondità interpretativa della sua danza, ha fatto tournée in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone, interpretando i ruoli principali in balletti come ‘Il lago dei cigni’, ‘Lo schiaccianoci’, ‘La bella addormentata nel bosco’, ‘Romeo e Giulietta’.

"Sono furioso, è un dolore insopportabile", ha commentato sui social il grande coreografo russo Alexei Ratmansky, ex direttore della compagnia di ballo del teatro Bolshoi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata