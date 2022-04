Gli Stati Uniti riporteranno a partire da questa settimana la loro presenza diplomatica in Ucraina e sbloccheranno altri aiuti militari per oltre 700 milioni di dollari, che andranno a Kiev ma in parte anche agli alleati regionali Nato che hanno fornito armi all'Ucraina e ora hanno bisogno di ricostituire le loro scorte. Lo hanno annunciato funzionari Usa al termine del viaggio a Kiev dei segretari di Stato e alla Difesa americani Antony Blinken e Lloyd Austin, che hanno incontrato ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Blinken ha indicato che Joe Biden nominerà un nuovo ambasciatore Usa a Kiev nei prossimi giorni: sarà Bridget Brink, attuale ambasciatrice americana in Slovacchia. Per quanto riguarda le armi, l'annuncio di questa nuova tranche di aiuti militari arriva dopo che il presidente americano aveva già annunciato giovedì scorso 800 milioni di dollari sotto forma di consegne all'Ucraina in particolare di armi pesanti, richieste da Zelensky per far fronte all'offensiva russa nell'est del Paese. In totale, secondo Washington, gli Stati Uniti hanno concesso a Kiev oltre 4 miliardi di dollari di aiuti militari dall'inizio del mandato di Biden.

"L'amicizia e la partnership tra l'Ucraina e gli Usa sono più forti che mai", ha twittato ieri sera Zelensky in risposta a un tweet del presidente americano che aveva promesso di "di continuare a sostenere gli ucraini nella loro lotta per difendere la patria". Il leader ucraino ha salutato anche la rielezione del presidente francese "Emmanuel Macron, vero amico dell'Ucraina".

Finita la missione lampo di Blinken e Austin, rientrati stamani in territorio polacco, inizia ora quella di Antonio Guterres: il segretario generale dell'Onu sarà oggi ad Ankara, domani a Mosca e giovedì a Kiev. Viaggio che però ha attirato forti critiche da parte ucraina. "Non è una buona idea andare a Mosca: non capiamo la sua intenzione di parlare col presidente russo Vlamdimir Putin".

Intanto la guerra della Russia in Ucraina entra oggi nel suo terzo mese. Bombardamenti e morti anche ieri, nel giorno della Pasqua ortodossa. A Kherson i militari russi starebbero bloccando chi vuole andar via, con Mosca che secondo Kiev e l'intelligence britannica sta per organizzare lì un referendum farsa atto a legittimare la sua occupazione.

Nel frattempo, un incendio è divampato in un deposito di carburante nella località russa di Bryansk, non lontano dalla frontiera con l'Ucraina.

Gli aggiornamenti di ora in ora:

Ore 10:10 – Mosca bombarda 5 stazioni ferroviarie: “Ci sono feriti”

"Gli invasori russi questa mattina hanno bombardato 5 stazioni ferroviarie nel centro e nell'ovest dell'Ucraina, ci sono feriti": a riportare la notizia è il presidente del Consiglio di Amministrazione di JSC Ukrzaliznytsia (le ferrovie ucraine), Oleksandr Kamyshyn, su Telegram.

Ore 9:20 – Mosca, abbattuti due droni ucraini nella regione di Kursk

La difesa aerea russa ha abbattuto due droni ucraini nella zona del villaggio di Borovskoye nella regione di Kursk, vicino alla frontiere con l'Ucraina, e non vi sarebbero vittime né danni materiali. Lo rende noto il governatore della regione Roman Starovoit: "Non ci sono vitime, persone ferite e nulla è stato distrutto. La situazione è sotto controllo”,.

Ore 8:45 – Mosca agli Usa: “Stop armi a Kiev, così sale la tensione”

Mosca chiede agli Stati Uniti di fermare il rifornimento di armi all'Ucraina. Lo dice l'ambasciatore russo negli Usa, Anatoly Antonov, al canale televisivo russo Rossiya 24 annunciando l'invio di una nota in proposito. "Un totale 800 milioni di dollari, questo è l'ammontare del finanziamento per le armi sostenuto dagli Usa per Kiev. Si tratta di un numero importante che non aiuta la via diplomatica. Abbiamo inviato una nota - spiega Antonov - evidenziando che troviamo inaccettabile che gli Usa forniscano armi e chiedendo che si fermino”.

Ore 8:30 – Blinken: “Mosca non ha raggiunto obiettivi posti”

"Vediamo che la Russia non ha raggiunto gli obiettivi che si è posta". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in una conferenza stampa in Polonia, di ritorno da Kiev. "La strategia è una massiccia pressione sulla Russia e un massiccio sostegno per l'Ucraina", ha aggiunto ribadendo la posizione di Washington.

Ore 8 – Mosca: “In fiamme deposito carburante a Bryansk”

Non si hanno indicazioni al momento sulla natura dell'incendio né sulle possibili cause. Così come non si hanno notizie di vittime. Bryansk è un centro situato a circa 150 km dalla friontiera con l'Ucraina, vicino alle regioni di Sumy e Chernihiv, diasta invece circa 380 km da Mosca.

