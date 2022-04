Joe Biden pronto a ricandidarsi per la presidenza Usa anche nel 2024.

Lo riporta The Hill, sito specializzato in news dal Congresso e dalla Casa Bianca, citando alcune fonti beninformate, secondo cui il numero uno di Washington avrebbe annunciato la volontà di provare a correre per un secondo mandato a Barack Obama, che ha incontrato in questi giorni.

Biden ha ora 79 anni e ne avrebbe 82 in occasione della prossima tornata per la White House.

La notizia arriva nel pieno della guerra in Ucraina e mentre il leader americano è sempre più in difficoltà nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione di Quinnipiac, infatti, solo il 33% degli americani lo promuove, a fronte di un 54% che lo boccia su come sta conducendo il suo lavoro.

Un po’ meglio i consensi sulla linea di condotta rispetto al conflitto in Ucraina, ma anche in questo caso il giudizio positivo non supera il 40% degli intervistati.

