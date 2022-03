Jair Bolsonaro è stato ricoverato in un ospedale militare di Brasilia per accertamenti medici in seguito a un malore. Il presidente brasiliano ieri sera non si è presentato a un evento organizzato dal Partito repubblicano al quale era stata annunciata la sua presenza. “Sono sicuro che stia bene, gli stanno solo facendo degli esami, ecco perché non è qui”, ha spiegato il presidente del partito, Marcos Pereira.

Bolsonaro, ha scritto su Twitter uno dei suoi figli, il senatore Flavio Bolsonaro, soffre delle conseguenze dell'accoltellamento subito nel 2018 durante la campagna elettorale. E chiedendo ai suoi supporter di pregare per lui ha ribadito: “Il male non ha mai vinto e non vincerà mai sul bene”.

