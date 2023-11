Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, è arrivato oggi in Israele per il suo previsto incontro con il premier Benyamin Netanyahu. Per Blinken si tratta della terza visita in Israele da quando è iniziata la guerra a Gaza il 7 ottobre scorso.

Una visita-lampo, in realtà, che durerà solo quattro ore durante le quali il Segretario di Stato Usa incontrerà il premier israeliano a quattr'occhi. Blinken parteciperà poi ad una seduta del Gabinetto ristretto di guerra di Israele.

In programma anche incontri con il capo dello Stato, Isaac Herzog, e con il leader dell'opposizione centrista, Yair Lapid.

Gli Stati Uniti insistono per una ''pausa umanitaria'' nei combattimenti, cosa che secondo il governo Usa potrebbe giovare ai contatti per la liberazione di ostaggi. Gli Stati Uniti intendono discutere inoltre con i dirigenti israeliani la visione per il futuro di Gaza, una volta che Hamas fosse stato sconfitto sul terreno.

Nel frattempo Gaza City è accerchiata con le truppe israeliane già dentro alcune aree dell'abitato. «Siamo al culmine della campagna», ha detto Netanyahu parlando ai soldati.

Da questa mattina aspri combattimenti sono in corso nelle immediate vicinanze dell'ospedale al-Quds, all'interno del quale alcune persone sono rimaste uccise. Le forze israeliane bombardano alti edifici nelle vicinanze dell'ospedale, situato nel rione di Tel el-Hawa, nel lato meridionale di Gaza City. All'interno dell'ospedale, secondo fonti locali, hanno cercato riparo numerosi sfollati che adesso temono per la loro vita.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata