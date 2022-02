Dopo aver fatto irruzione nel ranch del magnate Michael Bloomberg in Colorado, ha sequestrato una collaboratrice domestica. Il blitz è finito con l’arresto del responsabile.

L’uomo, Joseph Beecher, 48 anni, è entrato nella proprietà chiedendo delle figlie dell’ex sindaco di New York, urlando contro di lui frasi che facevano riferimento a un “caso internazionale”. In quel momento però la famiglia non era in casa. Allora ha sequestrato una delle colf e l’ha obbligata a portarlo con un furgoncino in Wyoming. Lì è avvenuto l’arresto.

Beecher era armato di un fucile semi-automatico Ar-15 e di una pistola.

