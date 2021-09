Incredibile vicenda in Kosovo.

Un chirurgo di Pristina si è trovato con la sua equipe ad effettuare una delicata operazione per estrarre un Nokia 3310 dallo stomaco di un uomo.

Non è chiaro perché quel vecchio modello di cellulare sia stato ingoiato dal paziente, un ragazzo di 33 anni. Quel che si sa è che, fortunatamente per lui, l’operazione è andata a buon fine.

Come ha riferito il dottor Skender Telaku, citato dai media locali, l'intervento è avvenuto per via endoscopica, senza incidere le pareti dello stomaco.

"Abbiamo estratto il telefonino diviso in tre parti, senza alcuna complicazione", ha detto il dottor Telaku.

(Unioneonline/D)

