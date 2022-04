Vladimir Putin “non ha mai rifiutato un incontro” con Volodymyr Zelensky, che resta “ipoteticamente possibile”. A dirlo è Dmitri Peskov, in un’intervista al canale tv Rossiya 1. Il rappresentante però specifica che, affinché il vertice abbia luogo, “dovrebbe emergere un documento concreto all'interno del lavoro delle due delegazioni, non un assortimento di idee, ma un documento scritto specifico. Il tempo per un tale incontro arriverà allora".

Alla domanda del giornalista se c'è fiducia che questo documento venga attuato dopo i sette anni degli accordi di Minsk, Peskov ha risposto: "Abbiamo questa esperienza. Ce la ricordiamo. La ricordiamo molto bene e stiamo agendo di conseguenza".

"Sono fiducioso che gli obiettivi della nostra operazione militare saranno raggiunti in pieno – ha concluso Peskov -. Spero che come risultato degli intensi sforzi in corso nei colloqui Russia-Ucraina, firmeremo anche qualche documento, e diventerà un passo importante verso la normalizzazione della situazione".

Solo poche ore fa il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si era offerto di ospitare a Istanbul o ad Ankara l’incontro tra i due leader. Zelensky aveva fatto sapere di aver più volte chiesto un faccia a faccia con Putin, ma di aver sempre ottenuto risposta negativa.

