Paura per Eva Henger e per il marito Massimiliano Caroletti.

La coppia è rimasta coinvolta in un incidente stradale nei pressi di Kaposvar, in Ungheria, Paese d’origine della Henger.

Da quanto si apprende, entrambi sono stati condotti in ospedale d’urgenza, con gravi ferite.

In particolare, la Henger avrebbe riportato fratture agli arti inferiori e superiori, mentre il marito una frattura allo sterno. Non sarebbero però in pericolo di vita.

Sempre in base a ciò che è stato riferito dall’entourage della coppia, i due sarebbero stati trasportati in due ospedali diversi, lei in ambulanza, lui in elicottero.

La figlia dodicenne della coppia, Jennifer, anch’essa in Ungheria, al momento dell’incidente non era nell’auto assieme ai genitori.

Non è chiaro se l’altra figlia della Henger, Mercédesz, che attualmente si trova in Honduras, per partecipare al reality “L’Isola dei Famosi”, sia al corrente di quanto accaduto.

(Unioneonline/l.f.)

