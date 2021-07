Tragedia nel reparto Covid di un ospedale iracheno.

E’ scoppiato un incendio nella struttura, per cause ancora da accertare, e almeno venti persone ricoverate per l’infezione da coronavirus hanno perso la vita.

A dare la notizia è stato un funzionario sanitario.

Il timore è che il bilancio possa peggiorare. Una tragedia analoga è avvenuta nell’aprile di quest’anno in un Covid hospital della capitale irachena, Baghdad. A perdere la vita furono oltre 130 persone.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata