Strage in una famiglia in Argentina a causa di un incendio. Sette persone sono morte tra le fiamme che si sono sviluppate nella loro abitazione in legno e lamiera a Bahia Blanca, nella provincia di Buenos Aires.

Le vittime sono due donne, un uomo e quattro bambine. Quando il fuoco ha cominciato a diffondersi, si sono rifugiati in una stanza che aveva la finestra chiusa da una grata metallica.

Quando i pompieri sono arrivati sul posto, hanno estinto il rogo e recuperato sei cadaveri mentre una bimba di sei anni era ancora viva. È morta poi in ospedale.

La famiglia, secondo la stampa locale, si dedicava al recupero di materiali riciclabili, e attraversava un difficile momento perché il centro di raccolta che forniva un sostegno finanziario aveva sospeso la sua attività.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata