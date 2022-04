Alla chiusura, ieri, del 58esimo giorno dall’invasione russa, il presidente dell’Ucraina ha tenuto un discorso facendo riferimento al Venerdì santo che precede la Pasqua ortodossa, definendolo “uno dei più tristi dell’anno per i cristiani”. “Il giorno in cui – ha detto Volodymyr Zelensky – la morte sembra aver vinto. Ma speriamo in una risurrezione. Crediamo nella vittoria della vita sulla morte. E preghiamo affinché la morte perda". "Quest'anno, mentre imperversa una guerra su vasta scala, la guerra della Russia contro il nostro Stato, queste parole hanno per noi un significato speciale – ha aggiunto -. La Russia ha portato la morte in Ucraina. Dopo otto anni di brutale guerra nel Donbass, la Russia voleva distruggere completamente il nostro Stato. Privare letteralmente gli ucraini del diritto alla vita. Ma non importa quanto feroci siano le battaglie, non c'è possibilità di morte nella vita. Tutti lo sanno. Ogni cristiano lo sa".

Il numero uno di Kiev ha anche chiarito che gli alleati occidentali hanno cominciato a fornire concretamente le armi: “Siamo stati ascoltati finalmente, stiamo ricevendo esattamente quello che abbiamo chiesto”.

Ma in queste ore si parla sempre più delle fosse comuni, un orrore che ad esempio viene segnalato alla periferia di Mariupol. Circa mille sono i civili che potrebbero essere stati sepolti nel villaggio di Vynohradne: “Le immagini satellitari scattate da Planet il 20 aprile mostrano una fossa comune lunga 45 metri e larga 25. Almeno 1.000 residenti di Mariupol uccisi dai fascisti russi possono essere sepolti qui", si legge nella nota diffusa su Telegram dal servizio stampa del consiglio comunale di Mariupol. E secondo il sindaco Vadym Boichenko, verranno trovati altri siti di questo tipo e le aree si espanderanno: “Questo è il più grande genocidio in Europa dall'Olocausto”, ha dichiarato.

La giornata di ora in ora:

Ore 8.42 – Kiev, 7 giorni per chiudere colloqui con i Paesi garanti

Le consultazioni con i Paesi potenzialmente garanti della sicurezza dell'Ucraina potrebbero essere chiuse entro una settimana. Lo ha detto il consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, come riferisce Ukrinform. Secondo quanto riporta il sito di informazione Ukrainska Pravda, che a sua volta cita il media ucraino Suspilne, Podolyak avrebbe detto: "A livello di consiglieri politici, sono in corso consultazioni con i Paesi che hanno accettato di discutere le garanzie che possono assumere. Naturalmente, ci saranno diverse garanzie".

(Unioneonline)

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

© Riproduzione riservata