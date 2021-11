La Baviera, uno dei Laender più colpiti dalla quarta ondata in Germania, inasprisce le misure anti Covid.

Chiusi i tradizionali mercatini di Natale, per il secondo anno di fila i cittadini bavaresi dovranno farne a meno. Le discoteche e i bar devono chiudere nuovamente per le prossime settimane, ha annunciato il presidente Markus Soeder, che ha tenuto una conferenza stampa sul pacchetto di nuove restrizioni deciso oggi a Monaco.

Soeder ha inoltre spiegato che per le altre attività restano validi in tutta la Regione il 2G (solo vaccinati e guariti) e il 2G plus (vaccinati o guariti con in più l’esito negativo di un tampone). Sarà inoltre prescritta la riduzione dei contatti per i non vaccinati.

In particolare, in alcune zone della Baviera, le più colpite, sarà tutto chiuso fino al 15 dicembre, tranne scuole e asili. Si tratta delle zone in cui l’incidenza settimanale supera i 1000 contagi ogni 100mila abitanti. "Serve un freno d’emergenza duro”, ha detto Soeder.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata