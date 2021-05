“Vieni in vacanza a New York? Ti offriamo il vaccino anti-Covid”.

E’ questa l’idea di Bill de Blasio, sindaco della Grande Mela, che ha lanciato una proposta per rilanciare il turismo, duramente colpito, negli Usa come in tutto il mondo, dalla pandemia e che ha già fatto il giro del mondo: offrire a tutti i turisti che visitano la metropoli Usa la possibilità di ricevere in loco il vaccino monodose Johnson&Johnson.

De Blasio ha spiegato che per realizzare la proposta servirà ora un’autorizzazione ad hoc da parte dello Stato.

Il piano, però, sarebbe già pronto e prevede anche la creazione di diversi punti vaccinali nei luoghi di New York più frequentati dai turisti, ovvero Times Square, il ponte di Brooklyn e la Highline.

"Quest'estate assisteremo a un ritorno del turismo a New York", ha annunciato de Blasio, ricordando come nella città siano state già somministrate oltre 6 milioni di dosi di vaccino anti Covid e dicendosi fiducioso sulla possibilità di incassare presto il via libera dalle autorità statali.

(Unioneonline/l.f.)

