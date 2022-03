Ucciso mentre distribuiva cibo e medicinali ai suoi concittadini che ne avevano bisogno.

E’ la triste sorte di Yuri Illich Prylypko, sindaco di Gostomel, cittadina vicina a Kiev e sede dello strategico aeroporto Antonov.

Il primo cittadino è stato raggiunto dagli spari dei russi, colpito da una raffica di proiettili: “Nessuno l’ha costretto ad andare sotto i proiettili degli occupanti, è morto per il proprio popolo, per Gostomel. E’ morto un eroe”, si legge sulla pagina Facebook del municipio.

Sindaci in prima linea che spesso rischiano la vita, ne ha parlato in un videomessaggio il capo della Chirsa greco-cattolica ucraina, monsignor Sviatoslav Shevchuk: “Il sindaco di Gostomel è stato ucciso proprio mentre distribuiva cibo e medicinali ai bisognosi. Il sindaco di Bucha, Vadym Denysenko, è stato ferito mentre svolgeva coraggiosamente i suoi compiti. Oggi l’Ucraina resiste, l’Ucraina sta lottando”.

Anche Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha parlato dell’episodio: “Il sindaco di Gostomel è stato ucciso da una raffica di proiettili scagliati dai militari russi mentre stava facendo il suo dovere insieme ad alcuni volontari, confortava ed aiutava i suoi concittadini, che soffrono in una condizione drammatica. I sindaci sono sempre in prima linea in ogni parte del mondo”.

