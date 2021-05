"Un misto tra il Truman Show e lo zoo".

Così il principe Harry ha descritto la vita da reale in un'intervista per il suo podcast "The Armchair Expert”.

Il duca di Sussex ha rivelato che avrebbe voluto lasciare la famiglia reale già quando aveva vent’anni e ha spiegato che ha preso alla fine quella decisione per interrompere il circolo di "dolore o sofferenza" che aveva vissuto durante la crescita.

Tra le ragioni della sua rottura con i Windsor Harry ha anche menzionato la morte della madre Lady Diana.

"Avevo vent'anni e pensavo: 'Non voglio questo lavoro, non lo voglio fare. Guarda cosa è successo a mia madre? Come potrò mai costruire una famiglia, avere una moglie, quando so che può succedere di nuovo?", ha confessato.

In riferimento al padre Carlo, il principe ritiene di aver in qualche modo subito o ereditato le sofferenze del genitore. "Non penso che dovremmo puntare il dito o incolpare qualcuno, ma certamente ho sperimentato qualche forma di dolore o sofferenza a causa del dolore o della sofferenza che forse mio padre o i miei genitori avevano sofferto. Per questo voglio assicurarmi di interrompere questo circolo", ha rivelato.

(Unioneonline/F)

