Diversi razzi sono esplosi questa mattina vicino al palazzo presidenziale di Kabul, dove il presidente afgano Ashraf Ghani parlava in diretta in occasione di Eid al-Adha, la festa musulmana del Sacrificio. Lo riportano testimoni e media locali.

I razzi caduti sarebbero stati tre, di cui solo due esplosi. Poco dopo le esplosioni, Ghani ha parlato in tv alla presenza di alcuni dei principali funzionari afgani.

Il portavoce del Ministero dell'Interno, Mirwais Stanikzai, ha detto che nessuna vittima è stata al momento segnalata. "I nemici dell'Afghanistan hanno lanciato un attacco missilistico in vari punti di Kabul – ha precisato - Un razzo è caduto dietro la moschea di Eid Gah, il secondo dietro il centro commerciale Gulbahar e il terzo vicino al parco di Chaman e Huzori". Queste tre aree si trovano in un raggio di circa un chilometro intorno al palazzo presidenziale, già più volte preso di mira dai razzi in passato, l'ultima volta a dicembre.

L'attacco arriva il primo giorno di Eid al-Adha, dopo un altro sterile fine settimana di colloqui tra il governo afghano e gli insorti talebani a Doha. I talebani hanno lanciato un'offensiva a tutto campo contro le forze afgane all'inizio di maggio, con l'inizio del ritiro definitivo delle forze internazionali che dovrebbe concludersi alla fine di agosto.

Prive del cruciale supporto americano, le forze afghane hanno offerto poca resistenza ed essenzialmente controllano solo le capitali provinciali e gli assi principali.

(Unioneonline/v.l.)

