Tragedia in Brasile.

Il pilota Douglas Costa e la fidanzata Mariana Giordano sono morti a distanza di quattro ore l'uno dall'altra, a causa del morso di una zecca.

Lo sportivo era all'AMG Cup Brasil, evento dedicato alle GT Mercedes, quando si è sentito male. Ricoverato, è morto in ospedale. Lo stesso in cui si trovava la fidanzata Mariana Giordano, che accusava malori simili. Anche lei, non ce l’ha fatta.

Entrambi, a quanto emerso, erano stati contagiati dalla febbre maculosa delle Montagne Rocciose, virus causato proprio dal morso di una zecca e dal batterio del genere Rickettsia.

«Domenica le è stata somministrata adrenalina ed è tornata a stare bene - ha raccontato il fratello di Giordano -. Lunedì è andata all'università per un corso che stava finendo. Di notte ha iniziato a sentirsi molto male ed è stata ricoverata in ospedale. Martedì l'hanno trasferita in terapia intensiva, è morta giovedì. Douglas è morto a mezzogiorno e lei è morta alle 16».

