Niente più armi all'Ucraina se non si siede al tavolo con la Russia per trattare. È una delle idee contenute nel piano di pace consegnato a Donald Trump da due suoi ex consiglieri per la sicurezza nazionale per mettere fine al conflitto. L'iniziativa prevede anche che gli Usa aumentino il sostegno a Kiev se Mosca si rifiutasse di trattare.

La proposta, secondo quanto riportato da Reuters, è stata elaborata dal generale Keith Kellog e Fred Fleitz, entrambi ex capi di gabinetto del Consiglio di sicurezza nazionale durante la presidenza Trump. Il piano trapelato è il primo articolato nel dettaglio e con dei contenuti in circolazione nell'entourage di Trump, e va contro la posizione tenuta dagli Stati Uniti e dall'Europa, ma anche da molti componenti del partito repubblicano. La campagna di Trump ha gettato però acqua sul fuoco osservando come solo le dichiarazioni ufficiali dell'ex presidente o del suo staff vanno considerate come ufficiali.

L'Ucraina è destinata a essere uno dei temi centrali del dibattito fra Trump e Joe Biden del 27 giugno. L'ex presidente ha ribadito in più occasioni senza fornire dettagli che se vincerà le elezioni la guerra finirà immediatamente e ha criticato duramente la portata degli aiuti americani a Kiev.

Per la campagna di Biden il piano non è altro che una conferma delle lodi tessute ripetutamente da Trump sul presidente russo. «Ha lodato Vladimir Putin in ogni occasione, lo ha definito un genio per aver lanciato questa guerra e detto apertamente che avrebbe forzato l'Ucraina ad arrendersi a Putin», ha criticato James Singer, il portavoce della campagna del presidente. Gli ha fatto eco la Casa Bianca: «Il sostegno di Biden all'Ucraina è chiaro. Ha costruito una coalizione globale di cui fanno parte più di 50 Paesi che sostengono l'Ucraina nella difesa della democrazia contro l'invasione brutale di Putin», ha sottolineato Adrienne Watson, portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale, ribadendo che secondo Biden «ogni decisione» su possibili trattative spetta a Kiev.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata