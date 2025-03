Il presidente americano Donald Trump ha detto che ha intenzione di parlare con il suo omologo russo Vladimir Putin domani, per discutere della fine della guerra in Ucraina. Lo riportano i media Usa. «Abbiamo lavorato molto nel weekend», ha detto Trump ai giornalisti sull'Air Force One durante un volo notturno di ritorno dalla Florida all'area di Washington. «Vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa guerra. Forse ci riusciremo, forse no, ma penso che abbiamo ottime possibilità», ha aggiunto il tycoon.

«Con Putin martedì parleremo di terre. Parleremo di centrali elettriche», ha detto Trump quando gli è stato chiesto delle concessioni. «Penso che ne abbiamo già discusso molto da entrambe le parti, Ucraina e Russia. Ne stiamo già parlando, dividendo alcuni beni. Vedremo se avremo qualcosa da annunciare, forse entro martedì».

Il presidente Trump ha poi affermato di non avere «alcuna intenzione» di allentare i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio. Ha invece confermato la promessa di imporre dazi reciproci già dal 2 aprile per porre rimedio alle pratiche commerciali che Washington ritiene ingiuste, aumentando la possibilità che più prodotti e partner commerciali vengano presi di mira. «Miliardi di dollari sono già arrivati nel nostro Paese e i soldi più grandi arriveranno dal 2 aprile».

Da gennaio, Trump ha imposto dazi su vari partner commerciali e merci, tra cui acciaio e alluminio, sconvolgendo i mercati finanziari e alimentando i timori che i suoi piani potrebbero far precipitare la più grande economia del mondo in recessione.

