C’è apprensione per il Papa: il Pontefice ha la febbre e questa mattina ha rinunciato a tenere le udienze private previste per oggi.

«Per via di uno stato febbrile, Papa Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina», ha fatto sapere il portavoce vaticano Matteo Bruni.

Il cardinale Pietro Parolin, il Segretario di Stato vaticano e il più stretto collaboratore del Papa, ha successivamente rassicurato: «Il Papa era stanco, ieri ha avuto una giornata molto intensa, ha visto molta gente, c'è stato l'incontro di Scholas Occurrentes, ha voluto salutarli tutti».

In effetti la giornata di ieri era stata fitta di appuntamenti e, in uno di questi, l'intervista a Telemundo, Papa Francesco aveva anche confidato di avere dolore nel camminare: «Il ginocchio si stava aggiustando ma ci sono giorni più dolorosi, come oggi».

Francesco, lo scorso marzo, era stato alcuni giorni ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite acuta. Ieri ha tagliato i tempi dell'udienza e lasciato l'Aula Paolo VI a bordo della sedia a rotelle che invece negli ultimi tempi aveva messo da parte per muoversi con il bastone.

Secondo fonti vaticane già domani Papa Francesco potrebbe tornare “operativo”. Domenica, oltre al consueto appuntamento del Regina Caeli, è atteso alle 10 nella basilica vaticana per la Messa di Pentecoste. Mentre lunedì 29 maggio si terrà l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Papa Francesco conferirà al Capo di Stato il Premio Paolo VI. Un appuntamento che si terrà alle 11.30 nella Sala Clementina e che è stato oggi confermato.

